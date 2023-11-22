رياضة|ساحل العاج

"كاف" يمنح الضوء الأخضر للمنتخبات باستدعاء 27 لاعبا بأمم أفريقيا

Algeria wins 2019 Africa Cup of Nations Algeria wins 2019 Africa Cup of Nations- - CAIRO, EGYPT - JULY 19: Algerian team celebrate championship with trophy after the 2019 Africa Cup of Nations final match between Senegal and Algeria at the Cairo Stadium in Cairo, Egypt on July 19, 2019. Algeria won their first Africa Cup of Nations (AFCON) title in 29 years, beating Senegal 1-0 late Friday in Egypt.
من المنتظر أن تقام "الكان" في طبعتها الـ34 بساحل العاج في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط 2024 (الأناضول)
22/11/2023

أعطى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء الأخضر للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج برفع عدد اللاعبين المسموح باستدعائهم إلى 27 لاعبا بدلا من 23.

وأكد رئيس الاتحاد العاجي للعبة إدريس ديالو -أول أمس- رفع عدد لاعبي المنتخبات المشاركة.

وقال ديالو "أبلغنا (الكاف)، بأن مدربي المنتخبات الأفريقية بإمكانهم اختيار قائمة يصل عدد لاعبيها إلى 27 للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023".

وأوضح مسؤولو "الكاف" -قبل أسابيع- أن كل منتخب مسموح له بإرسال قائمة تتكون من 23 لاعبا فقط.

وتقدم القائمة النهائية للأمانة العامة للكاف في موعد لا يتجاوز 10 أيام قبل المباراة الأولى من انطلاق البطولة.

ومن المنتظر أن تقام "الكان" في طبعتها الـ34 بساحل العاج في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط 2024.

ووزّعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 الإقصائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

  • المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.
  • المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
  • المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.
  • المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.
  • المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.
  • المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.
المصدر : مواقع إلكترونية