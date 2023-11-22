"كاف" يمنح الضوء الأخضر للمنتخبات باستدعاء 27 لاعبا بأمم أفريقيا

أعطى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء الأخضر للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج برفع عدد اللاعبين المسموح باستدعائهم إلى 27 لاعبا بدلا من 23.

وأكد رئيس الاتحاد العاجي للعبة إدريس ديالو -أول أمس- رفع عدد لاعبي المنتخبات المشاركة.

وقال ديالو "أبلغنا (الكاف)، بأن مدربي المنتخبات الأفريقية بإمكانهم اختيار قائمة يصل عدد لاعبيها إلى 27 للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023".

🚨Yacine Idriss Diallo 🎙️ : « La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu'à 27 joueurs pour la liste de la CAN. Donc, le coach Gasset peut prendre jusqu'à 27 joueurs ou moins, s'il le souhaite. » 🫡🇨🇮 (SÉVERIN SANH) pic.twitter.com/ZhfeabDwga — Séléphanto Football 🇨🇮🐘 (@Selephanto_) November 19, 2023

وأوضح مسؤولو "الكاف" -قبل أسابيع- أن كل منتخب مسموح له بإرسال قائمة تتكون من 23 لاعبا فقط.

وتقدم القائمة النهائية للأمانة العامة للكاف في موعد لا يتجاوز 10 أيام قبل المباراة الأولى من انطلاق البطولة.

ومن المنتظر أن تقام "الكان" في طبعتها الـ34 بساحل العاج في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط 2024.

ووزّعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 الإقصائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية: