قيمتها تتجاوز 10 ملايين دولار.. قمصان ميسي في مونديال قطر تعرض بالمزاد العلني

طرحت 6 قمصان ارتداها قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي خلال نهائيات كأس العالم في قطر في مزاد علني، ويتوقع أن يعود جزء من عائدتها المقدرة بالملايين لمشروع خيري لرعاية الأطفال المصابين بأمراض نادرة في برشلونة.

وتعرض دار "سوثبي" للمزادات، في فرعها بنيويورك، مجموعة ميسي بالمزاد في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و14 ديسمبر/كانون الأول، وستعرض القمصان في مقرها الرئيسي في نيويورك خلال مواعيد تقديم العطاءات.

Six shirts worn by the one-and-only Lionel Messi during the 2022 FIFA World Cup in Qatar are coming to auction at Sotheby’s. This is your chance to own a piece of football history. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/19N0rvSMcg

وكان ميسي ارتدى هذه القمصان خلال الشوط الأول في دوري المجموعات ضد السعودية والمكسيك وبولندا، إلى جانب المباريات اللاحقة في الأدوار الإقصائية ضد هولندا وكرواتيا وفي المباراة النهائية ضد فرنسا.

أما القميص السابع فحصل عليه كاميرون ديفلين لاعب منتخب أستراليا بعد صافرة النهاية في مباراتهم ضد "الألبيسلستي" في دور الـ16.

Messi 1000th Game Matchworn heads to Edinburgh…

Hearts midfielder Cameron Devlin 🇦🇺 took for opportunity to swap shirts the moment Man of the Match duties finished.

Snooze you lose!! pic.twitter.com/Cvx8zczfcV

— They Think Kits All Over (@TheyThinkKits) December 4, 2022