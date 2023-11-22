في البريميرليغ.. سقوط مقترح حظر إعارة لاعبين بين أندية يملكها الشخص نفسه أو مؤسسة واحدة

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ضد اقتراح فرض حظر مؤقت على إعارة اللاعبين بين الأندية المرتبطة بملكية مشتركة أو التي يمتلكها شخص أو مؤسسة واحدة.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" أن الاقتراح المعجل رُفض لأنه لم يحظ بدعم الأعضاء الـ14 اللازمين لتنفيذ التغيير. وصوت 13 ممثلا من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح منع الإعارات، بينما صوت 7 أعضاء ضد هذا التغيير في القواعد.

وتنص القوانين المعمول بها في التصويت على أنه لكي يتصدق على المنع يجب أن يحصل المقترح على ثلثي الأصوات، أو 14 صوتا.

🚨🚨 جائت نتائج تصويت أندية البريميرليج على اقتراح منع الإعارات بين الأندية المملوكة لنفس المؤسسات كالتالي: – 13 صوتًا مع الإقتراح.

– 7 أصوات ضد الاقتراح. مما يعني أن الإقتراح فشل في التمرير بتصويت واحد فقط (الحد الأدنى 14 صوتًا)! pic.twitter.com/Jn3IJ3zZ9I — EPL World (@EPLworld) November 21, 2023

ومع عدم تمرير هذا المقترح، يمكن لأندية البريميرليغ الاستمرار في التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة من الفرق التي تنتمي إلى المالك نفسه.

وتمتلك أندية مانشستر سيتي وأرسنال وأستون فيلا وتشلسي وبرايتون ووستهام ونوتنغهام فورست وبورنموث وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس، حصصا في أندية أجنبية، بينما يمتلك جيم راتكليف، المالك المشارك الجديد لمانشستر يونايتد، فريق نيس الفرنسي.

وسيكون نيوكاسل، المملوك بنسبة 80% من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مستفيد من عدم تمرير هذا المقترح، وسيتمكن من إبرام صفقات الإعارة مع الفرق السعودية في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصص أغلبية في الأندية المسماة "الأربعة الكبار" في الدوري السعودي للمحترفين، وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وتعاقدت الأندية الأربعة مع نجوم كبار، بينهم كريم بنزيمة وساديو ماني وروبن نيفيز ونيمار وياسين بونو وغيرهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.