سخر منه العام الماضي.. نائب غاني يعتذر من ماغواير

قبل الإنجليزي هاري ماغواير، قلب دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب "الأسود الثلاثة"، اعتذار نائب في البرلمان الغاني كان قد سخر منه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعبر منصة "إكس" غرد ماغواير "اعتذارك مقبول أيها النائب إسحاق أدونغو، نراك في أولد ترافورد قريبا".

MP Issac Adongo apology accepted . See you at Old Trafford soon 🤝😊 — Harry Maguire (@HarryMaguire93) November 22, 2023

وبعد مرور عام، اعترف أدونغو وهو سياسي وعضو في البرلمان، بأنه كان مخطئا في حق ماغواير وأنه معجب بأدائه الأخير مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أدونغو "اليوم، مستوى ماغواير مختلف. أصبح لاعبا محوريا في مانشستر يونايتد ويسجل الأهداف".

"I now apologize…Today, Maguire has turned the corner and is a transformational footballer” Months after Isaac Adongo ridiculed the #MUFC defender in the Ghanaian parliament, the MP has praised him for turning around his form 🇬🇭 (via @JoySportsGH)pic.twitter.com/u1wmVJaINt — B/R Football (@brfootball) November 22, 2023

وكان عضو البرلمان سخر من اللاعب الدولي الإنجليزي عندما هاجم نائب رئيس البرلمان للشؤون الاقتصادية في ذلك الوقت، محمدو باوميا.

وقال موجها كلامه لباوميا "إذا كنت من محبي كرة القدم.. هناك شخص مثلك في إنجلترا، يدعى هاري ماغواير يلعب لمانشستر يونايتد. إنه مدافع، ويلقي بجسده في كل مكان كما لو كان أفضل مدافع في العالم".

وأضاف "تعاقد معه مانشستر يونايتد في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو. وجعله أغلى مدافع في العالم، لكنه قدم التمريرات الحاسمة للخصوم".

وتابع: "في هذا البلد لدينا "ماغواير الاقتصاد"، لماذا أعطينا لهذا الماغواير الفرصة ليكون في قلب دفاعنا، إنه يسجل في مرمانا".

وتعرض المدافع الإنجليزي لانتقادات كثيرة الموسم الماضي بسبب أدائه المتذبذب لكنه عاد وأحيا مسيرته تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تن هاغ.

ونجح ماغواير (30 عاما) باستعادة صلابته الدفاعية في مباريات فريقه الأخيرة مساهما بعد انتصارات لفريق "الشياطين الحمر".