سخر منه العام الماضي.. نائب غاني يعتذر من ماغواير

قبل الإنجليزي هاري ماغواير، قلب دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب "الأسود الثلاثة"، اعتذار نائب في البرلمان الغاني كان قد سخر منه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعبر منصة "إكس" غرد ماغواير "اعتذارك مقبول أيها النائب إسحاق أدونغو، نراك في أولد ترافورد قريبا".

MP Issac Adongo apology accepted . See you at Old Trafford soon 🤝😊

وبعد مرور عام، اعترف أدونغو وهو سياسي وعضو في البرلمان، بأنه كان مخطئا في حق ماغواير وأنه معجب بأدائه الأخير مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أدونغو "اليوم، مستوى ماغواير مختلف. أصبح لاعبا محوريا في مانشستر يونايتد ويسجل الأهداف".

"I now apologize…Today, Maguire has turned the corner and is a transformational footballer”

Months after Isaac Adongo ridiculed the #MUFC defender in the Ghanaian parliament, the MP has praised him for turning around his form 🇬🇭

(via @JoySportsGH)pic.twitter.com/u1wmVJaINt

— B/R Football (@brfootball) November 22, 2023