رياضة|السعودية

رونالدو وميسي في مباراة "الرقصة الأخيرة" بالسعودية

رونالدو (يسار) الرياضي الأعلى أجرا في العالم متقدما على ميسي
رونالدو (يسار) وميسي تواجها في ودية جمعت باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال في يناير/كانون الثاني الماضي بالسعودية (غيتي)
22/11/2023

سيتواجه أسطورتا كرة القدم العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد في لقاء كروي تاريخي تستضيفه الملاعب السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن "البولغا" و"الدون" سيلتقيان خلال مباراة فريقيهما إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي في كأس الرياض.

وتقام منافسات كأس موسم الرياض في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2024، وإلى جانب ميامي والنصر سيشارك نادي الهلال في هذه الكأس التي تقام بنظام الدوري.

وبعد أكثر من عقد من التنافس الشديد بين الأسطورتين لاعتلاء عرش كرة القدم العالمية والصراع الكبير على الكرة الذهبية، يلتقي الثنائي للمرة الأخيرة، في هذه المباراة التي ستقام تحت عنوان "الرقصة الأخيرة".

وسبق لميسي، المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات، أن واجه رونالدو في مباراة ودية جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونجح الفريق الباريسي في تحقيق الفوز بنتيجة 5-4، وسجل ميسي هدفا بينما حقق رونالدو ثنائية.

المصدر : الصحافة الإسبانية