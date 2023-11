رونالدو وميسي في مباراة "الرقصة الأخيرة" بالسعودية

سيتواجه أسطورتا كرة القدم العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد في لقاء كروي تاريخي تستضيفه الملاعب السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن "البولغا" و"الدون" سيلتقيان خلال مباراة فريقيهما إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي في كأس الرياض.

وتقام منافسات كأس موسم الرياض في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2024، وإلى جانب ميامي والنصر سيشارك نادي الهلال في هذه الكأس التي تقام بنظام الدوري.

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي

نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦

في المملكة ارينا 📌 Feb 2024

It's the last dance of football greatness! 🏆

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.

Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023