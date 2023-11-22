رونالدو وميسي في مباراة "الرقصة الأخيرة" بالسعودية
سيتواجه أسطورتا كرة القدم العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد في لقاء كروي تاريخي تستضيفه الملاعب السعودية.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن "البولغا" و"الدون" سيلتقيان خلال مباراة فريقيهما إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي في كأس الرياض.
وتقام منافسات كأس موسم الرياض في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2024، وإلى جانب ميامي والنصر سيشارك نادي الهلال في هذه الكأس التي تقام بنظام الدوري.
The Last Dance
مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي
نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦
في المملكة ارينا 📌 Feb 2024
It's the last dance of football greatness! 🏆
Ronaldo vs Messi clash on the pitch.
Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023
وبعد أكثر من عقد من التنافس الشديد بين الأسطورتين لاعتلاء عرش كرة القدم العالمية والصراع الكبير على الكرة الذهبية، يلتقي الثنائي للمرة الأخيرة، في هذه المباراة التي ستقام تحت عنوان "الرقصة الأخيرة".
وسبق لميسي، المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات، أن واجه رونالدو في مباراة ودية جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونجح الفريق الباريسي في تحقيق الفوز بنتيجة 5-4، وسجل ميسي هدفا بينما حقق رونالدو ثنائية.
لقاء أبطال كرة القدم
مباراة عالمية تجمع نجوم نادي انتر ميامي ضد نجوم نادي الهلال ⚽️❤️🇸🇦
في كأس موسم الرياض 🏆
المملكة ارينا 📌
Feb 2024 🗓️
An electrifying showdown of football champions! ⚽️ Witness the clash between Inter Miami Club Vs. Al Hilal Club in the Riyadh Season Cup… pic.twitter.com/sGIruRnCla
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023