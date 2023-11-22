رافقت تركيا من المجموعة نفسها.. كرواتيا تتأهل رسميا إلى يورو 2024 في ألمانيا

تأهل منتخب كرواتيا رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا بفوزه على ضيفه منتخب أرمينيا بهدف نظيف اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب ويلز مع ضيفه التركي 1-1.

والتحق منتخب كرواتيا بنظيره التركي في يورو 2024، حيث ضمنت تركيا قبل فترة الصعود للبطولة القارية باعتبارها متصدرة المجموعة الرابعة.

وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كرواتيا، وتحل ويلز في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ثم أرمينيا في المركز الرابع بـ8 نقاط، وأخيرا لاتفيا في قاع الترتيب بـ3 نقاط.

وعلى ملعب ماكسيمير ستاديون، حسم منتخب كرواتيا تأهله ليورو 2024 بفضل الهدف الذي سجله أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا الإسباني في شباك أرمينيا في الدقيقة الـ43.

أنتي بوديمير يفتتح التسجيل لكرواتيا في شباك أرمينيا. كرواتيا 1 أرمينيا 0 بهذه النتيجة كرواتيا متأهلة إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024#تصفيات_يورو_2024 #كرواتيا_ارمينيا pic.twitter.com/mFw53IHxLU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2023

وعلى ملعب كارديف سيتي، تقدم نيكو ويليامز بهدف لويلز في الدقيقة السابعة ثم أدرك يوسف يازيسي التعادل لتركيا من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وبتأهل كرواتيا، يكون قد تأهل 21 منتخبا إلى يورو 2024 في ألمانيا، بينها أول وثاني المجموعات العشر إضافة إلى ألمانيا المستضيفة ويتبقى 3 مقاعد تتصارع المنتخبات للظفر بها في الملحق الذي يقام في مارس/آذار المقبل.

والمنتخبات هي: