أكثر الفرق تطورا في الموسم الحالي بالدوريات الخمسة الكبرى

يعد فريق جيرونا الإسباني أكثر الفرق تقدما على صعيدي النتيجة والأداء بين الفرق الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى، إذ كان يحتل المركز الـ14 بـ13 نقطة بعد مرور 13 جولة بالموسم الماضي ولكنه يتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد عدد الجولات نفسها.

ويحتل جيرونا المركز الأول في جدول ترتيب الليغا بـ34 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي الدوري الألماني لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعون أنه بعد 13 جولة من البوندسليغا، سيكون باير ليفركوزن بصدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن العملاق بايرن ميونخ، وكان ليفركوزن يحتل المركز الـ11 برصيد 9 نقاط الموسم الماضي.

وفي البريميرليغ استعاد ليفربول مستواه هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ27 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، علما أنه كان يحتل الموسم الماضي المركز الثامن بـ16 نقطة.

ويقدم أستون فيلا مستويات استثنائية هذا الموسم في البريميرليغ جعلته يحتل المركز الخامس بـ25 نقطة وكان الموسم الماضي في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة.

أما إنتر ميلان، فيتصدر الدوري الإيطالي بكرة القدم بـ31 نقطة بعد 12 جولة من الكالتشيو، وكان "النيراتزوري" يحتل المركز السادس بـ24 نقطة الموسم الماضي.

كما يتصدر جيرونا قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط هذا الموسم: