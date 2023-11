"لا أحتاج للمال".. هازارد رفض مليون يورو أسبوعيا من أندية الدوري السعودي

رفض الدولي البلجيكي السابق إدين هازارد عرضا خياليا للانتقال إلى اللعب في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد رحيله عن ريال مدريد في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وكشف النيجيري جون أوبي ميكيل زميل هازارد سابقا في تشلسي، أن هازارد "سأله عما إذا كان يجب أن يذهب إلى السعودية، حيث سيحصل على أكثر من مليون يورو في الأسبوع، وتساءل ماذا بعد ذلك؟ كما أكد لي تلقيه عروضا من الأندية السعودية دون أن يكشف أسماءها".

وأضاف ميكيل أنه "تحدثت مع هازارد عن رفضه الانتقال للدوري السعودي، وقال لي "لقد تلقيت عرضين أو 3 من أندية سعودية".

وتابع الدولي النيجيري السابق -خلال برنامج "فايب ويث فايف" مع ريو فيرديناند المدافع السابق لمانشستر يونايتد- أن سبب رفض هازارد للعرض "أنه يمتلك الكثير من المال، وقال لي، لدي الكثير من المال. أنت تعرف كيف أعيش حياتي. أنا لا أنفق الكثير من المال. لدي ما يكفي لأعيش مع عائلتي وأربي أطفالي".

