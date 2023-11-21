"لا أحتاج للمال".. هازارد رفض مليون يورو أسبوعيا من أندية الدوري السعودي

رفض الدولي البلجيكي السابق إدين هازارد عرضا خياليا للانتقال إلى اللعب في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد رحيله عن ريال مدريد في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وكشف النيجيري جون أوبي ميكيل زميل هازارد سابقا في تشلسي، أن هازارد "سأله عما إذا كان يجب أن يذهب إلى السعودية، حيث سيحصل على أكثر من مليون يورو في الأسبوع، وتساءل ماذا بعد ذلك؟ كما أكد لي تلقيه عروضا من الأندية السعودية دون أن يكشف أسماءها".

🚨 جون اوبي ميكيل يقول ان السعودية عرضت على زميله السابق ايدين هازارد عقد بقيمة 50£م قبل ان يقرر الاعتزال pic.twitter.com/MsaGVRcmUq — EPL World (@EPLworld) November 21, 2023

سبب رفض هازارد للعرض المغري

وأضاف ميكيل أنه "تحدثت مع هازارد عن رفضه الانتقال للدوري السعودي، وقال لي "لقد تلقيت عرضين أو 3 من أندية سعودية".

وتابع الدولي النيجيري السابق -خلال برنامج "فايب ويث فايف" مع ريو فيرديناند المدافع السابق لمانشستر يونايتد- أن سبب رفض هازارد للعرض "أنه يمتلك الكثير من المال، وقال لي، لدي الكثير من المال. أنت تعرف كيف أعيش حياتي. أنا لا أنفق الكثير من المال. لدي ما يكفي لأعيش مع عائلتي وأربي أطفالي".

Eden Hazard spoke to Mikel Obi about his struggles at Real Madrid and his eventual retirement. pic.twitter.com/DH27SGkHKa — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) November 17, 2023

ولعب أوبي مع هازارد في تشلسي لـ5 مواسم سابقة، قبل أن ينتقل البلجيكي إلى ريال مدريد عام 2019.

وانتقل القائد السابق لمنتخب بلجيكا إلى الملكي في صفقة قياسية تقدر بحوالي 88.5 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار) إلى جانب بعض الإضافات، وكان يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف إسترليني (نحو نصف مليون دولار) ليصبح من أعلى اللاعبين أجرا في النادي.

وعانى هازارد في المواسم الأربعة التي قضاها في البرنابيو، حيث لم يخض سوى 76 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، بسبب تعرضه لإصابات متكررة.

وقرر هازارد (32 عاما) الرحيل عن ريال مدريد في يونيو/حزيران الماضي بعد فسخ عقده بالتراضي، ليعلن لاحقا اعتزاله كرة القدم نهائيا في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال مسيرة كروية امتدت لـ16 عاما، خاض البلجيكي أكثر من 700 مباراة وتوج بألقاب عديدة، أبرزها الدوري الفرنسي والكأس أيضا مع فريق ليل والدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي مع تشلسي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبرالأوروبي مع ريال مدريد.

أما على الصعيد الدولي، لعب هازارد 126 مباراة مع منتخب بلاده، وسجّل 33 هدفا، وحقق معه المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.