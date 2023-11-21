على طريق "أسود الأطلس" في مونديال قطر.. ناشئو المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم

تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لأول مرة في تاريخ مشاركاته، وذلك بتغلبه على إيران بركلات الترجيح 4-1 -اليوم الثلاثاء- على ملعب "جيلورا بونغ كارنو" في جاكرتا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب الإيراني عن طريق إسماعيل غوليزاده في الدقيقة الـ73، قبل أن يخطف نسيم عزوزي هدف التعادل للمغرب في الدقيقة الـ94.

👏🇲🇦 فرحة لاعبي منتخب المغرب للناشئين بوصولهم لربع نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً#كاس_العالم_للناشئين | #المغرب_إيران#WorldCupU17 pic.twitter.com/so3vzLE9YG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2023

وضرب "أشبال الأطلس" موعدا مع المنتخب المالي الذي تأهل هو الآخر إلى هذه المرحلة عقب فوزه الكبير على المكسيك بخماسية نظيفة، ليلتقي الفريقان في مواجهة صعبة، السبت المقبل، في ربع النهائي.

وفي مباريات أخرى في ربع النهائي، يواجه منتخب إسبانيا نظيره الألماني في "كلاسيكو أوروبا"، ويصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره البرازيلي (حامل اللقب) في "كلاسيكو أميركي جنوبي".

وتستضيف إندونيسيا النسخة الـ19 من منافسات البطولة من العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023 بمشاركة 24 منتخبا.