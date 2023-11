حُجز على عقاراته وسياراته.. رونالدينيو "المفلس" ملاحق في البرازيل

بعد فشلها في العثور على أي أموال في الحسابات المصرفية التابعة للنجم البرازيلي السابق رونالدينيو، صادرت السلطات الضريبية في بلاده عقارين في مدينتي ريو دي جانيرو وريو غراندي تعود ملكيتهما، للنجم السابق لبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.

وتكشف صحيفة "صن" البريطانية، أن مصلحة الضرائب في البرازيل تحاول منذ فترة استرداد أموال مستحقة لها عند رونالدينيو. وقام مسؤولون في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بحجز سيارات فاخرة ولوحات فنية يمتلكها رونالدينيو لعدم سداد الغرامات المفروضة على مؤسسته الخيرية، التي يديرها هو وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا.

Ronaldinho has three luxury cars and artwork seized by police after having just '£5 in his bank account'https://t.co/MjIF9JOxVx pic.twitter.com/iDaYoHUfJ7

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 22, 2018