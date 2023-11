تمزق الرباط الصليبي.. إصابة تقض مضاجع اللاعبين وقد تنهي مسيرتهم

إصابة غافي، نجم خط وسط برشلونة بتمزق بالرباط الصليبي الأمامي للركبة في مباراة إسبانيا وجورجيا بالتصفيات المؤهلة إلى "يورو 2024″، أثارت هلعا بالبلوغرانا لأنها أنهت موسم النجم الشاب، ولكن ما الإصابة التي تقض مضاجع اللاعبين؟ وهل يعود بعدها اللاعب إلى مستواه؟

وكان واضحا التأثر على النجم الشاب الذي يجري العملية في 28 الشهر الجاري ويغيب عن تظاهرات كروية مهمة في مقدمتها كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا والألعاب الأولمبية الصيفية.

وتمزق الرباط الصليبي هو التواء، تمدد، تمزق جزئي أو كامل في الرباط الصليبي الأمامي وهو أحد الأربطة الرئيسية في الركبة.

وهي إحدى إصابات الركبة الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما تحدث أثناء الرياضة التي تتضمن القفز وتغييرات مفاجئة في الاتجاه والهبوط، وتسبب الأضرار التي تلحق الرباط الصليبي بعدم الاستقرار والتورم ويجعل من المؤلم تحمل أي وزن.

وعن الكابوس الذي يحل على اللاعبين عندما يعلمون أنهم أصيبوا بالرباط الصليبي، يقول رافيل غونزاليس أدريو، المتخصص في طب الإصابات وجراحة العظام، إنه "عادة ما يستعيد المصاب القدرة على الحركة الكاملة للركبة خلال 4 إلى 6 أسابيع، ونسمح لهم بممارسة الجري بعد 4 أشهر، وحتى يتمكن من بدء التدريب يحتاج من 5 أو 6 أشهر بعد العملية".

ويعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة من أكثر الإصابات التي يخشاها لاعبو كرة القدم، لأنها قد تنهي مسيرتهم الكروية، غير أن هناك لاعبين تمكنوا من العودة والتألق مرة أخرى.

Real Sociedad's Mikel Oyarzabal has suffered a serious ACL injury which will end his season and almost certainly rule him out for the opening part of the next one too. May even make him a doubt for the World Cup which starts in November. https://t.co/mw00tYnv7q

— SorareLALIGA (@SorareLaLiga) March 17, 2022