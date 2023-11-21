تصفيات أفريقيا المونديالية.. فوز قاتل لتونس وليبيا تتعادل مع الكاميرون

اقتنص منتخب تونس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه منتخب مالاوي بهدف نظيف -اليوم الثلاثاء- في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب ناميبيا على مضيفه منتخب ساوتومي وبرينسيب بهدفين دون رد.

وفي "ليلونغوي"، خطف يوسف المساكني لاعب العربي القطري هدف الفوز لنسور قرطاج قبل 3 دقائق من النهاية من ركلة جزاء.

يوسف مساكني يسجل الهدف الأول للمنتخب التونسي من علامة الجزاء مالاوي 0 × 1 تونس#مالاوي_تونس#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/XFU1LU1SYB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023

وسجل منتخب تونس فوزه الثاني على التوالي في التصفيات، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ساوتومي وبرينسيب برباعية نظيفة.

وصعد منتخب تونس إلى صدارة المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن غينيا الاستوائية، ويحل منتخب ناميبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب مالاوي صاحب المركز الرابع، وظلت ليبيريا وساوتومي وبرينسيب بدون رصيد من النقاط.

تعادل ليبيا والكاميرون

وفي المجموعة الرابعة، وعلى ملعب "بنغازي"، انتزع المنتخب الليبي تعادلا مستحقا 1-1 من ضيفه منتخب الكاميرون.

المنتخب الوطني يسجل هدف جميل #الان في منتخب #الكاميرون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى #كأس_العالم لينتهي الشوط الأول بنتيجة #ليبيا 1 – 1 #الكاميرون pic.twitter.com/GMPUHCPi7I — سالم الشرقاوي (@agly1988) November 21, 2023

وتقدم منتخب "الأسود غير المروضة" بهدف سجله أوليفير نتشام في الدقيقة الـ34، ورد عبد المنعم العيان بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ43.

وفي مباريات أخرى بالمجموعة الرابعة فاز منتخب الرأس الأخضر على مضيفه منتخب إسواتيني بهدفين دون رد، وتعادل منتخب موريشيوس مع ضيفه منتخب أنغولا من دون أهداف.

واقتسمت الكاميرون والرأس الأخضر وليبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين لأنغولا في المركز الرابع ونقطة واحدة لموريشيوس في المركز الخامس، وتبقى إسواتيني في المركز الأخير بدون رصيد.