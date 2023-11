بيكيه لاعب برشلونة السابق يشكك بفوز ريال مدريد بلقبه الـ14 في دوري الأبطال

عاد لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه مرة أخرى لانتقاد ريال مدريد والتشكيك في فوزه بلقبه الـ14 ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2022، كاشفا عن تفاصيل جديدة.

وكان بيكيه أثار ضجة هائلة مؤخرًا، عندما أكد أن الجماهير لن تتذكر تفاصيل آخر لقب فاز به الملكي في المسابقة القارية الأم.

ولم يرق هذا التعليق للكثيرين، بما في ذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدير الفريق، كما دفع لاعبين من الريال مثل داني كارفاخال وخوسيلو للرد عليه.

وفي مقابلة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية مساء الاثنين، فسر الدولي الإسباني السابق، كلماته المثيرة للجدل التي قالها عن ريال مدريد، حيث لم يغير رأيه، لكنه أضاف تفاصيل طفيفة حتى يتم فهمه بشكل أفضل.

🗣️ Gerard Piqué: “I don't want to take away any credit from Madrid, but just tell how it's won. The 5 CL’s that Barça won are five seasons of being superior to everyone else. Madrid’s last CL is evidence that in none of the games Real Madrid were superior.

Maybe I’ll clarify.… pic.twitter.com/a62Q01IZ3D

— Madrid Zone (@theMadridZone) November 21, 2023