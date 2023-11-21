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بيكيه لاعب برشلونة السابق يشكك بفوز ريال مدريد بلقبه الـ14 في دوري الأبطال

Gerard Piqué: "Winning the Champions League has a lot of merit and I won't take that away from Madrid. However it's clear that they weren't better than any of their opponents in the last UCL they won. Incredible things: fighting a lot, epic comebacks. 5 minutes were enough to beat City." Madrid Universal TWITTER
بيكيه قال إن ريال مدريد ليس أفضل من منافسيه ولم يفعل شيئًا يستحق الثناء (مواقع التواصل)
21/11/2023

عاد لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه مرة أخرى لانتقاد ريال مدريد والتشكيك في فوزه بلقبه الـ14 ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2022، كاشفا عن تفاصيل جديدة.

وكان بيكيه أثار ضجة هائلة مؤخرًا، عندما أكد أن الجماهير لن تتذكر تفاصيل آخر لقب فاز به الملكي في المسابقة القارية الأم.

ولم يرق هذا التعليق للكثيرين، بما في ذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدير الفريق، كما دفع لاعبين من الريال مثل داني كارفاخال وخوسيلو للرد عليه.

وفي مقابلة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية مساء الاثنين، فسر الدولي الإسباني السابق، كلماته المثيرة للجدل التي قالها عن ريال مدريد، حيث لم يغير رأيه، لكنه أضاف تفاصيل طفيفة حتى يتم فهمه بشكل أفضل.

وقال بيكيه "لا أريد أن أقلل من جدارة ريال مدريد. ربما يجب أن نوضح. لن يذكر اللقب بسبب اللعب، بل سيذكر بسبب أشياء أخرى، بينها الحماسة. فريال مدريد لديه الكثير من الأشياء الجيدة مثل القتال والحماسة والقدرة على الريمونتادا (العودة). ربما يجب التوضيح، لأنهم استغرقوا 5 دقائق فقط للتغلب على مانشستر سيتي (بيب غوارديولا)".

وأوضح بيكيه أن "ريال مدريد ليس أفضل من منافسيه بأي حال من الأحوال ولم يفعل شيئًا يستحق الثناء".

وعلق "الفوز بدوري الأبطال يستحق الكثير من الاحترام، لن أنكر ذلك على ريال مدريد. لكن الأهم بالنسبة لبرشلونة هو طريقة الفوز بهذا اللقب. إن البطولات الخمس التي فاز بها البارسا حقق معها الدوري وهذا أمر واضح".

وختم بيكيه "هذه هي عظمة ريال مدريد، 5 دقائق تكون كافية للفوز على مانشستر سيتي في نصف نهائي، هذا أمر جيد، برشلونة لن يفوز بأي مواجهة لأنه كان أفضل لمدة 5 دقائق فقط".

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في مسيرته بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في نهائي المسابقة على ملعب "فرنسا" في العاصمة باريس.

المصدر : الصحافة الإسبانية