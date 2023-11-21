بيكيه لاعب برشلونة السابق يشكك بفوز ريال مدريد بلقبه الـ14 في دوري الأبطال

عاد لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه مرة أخرى لانتقاد ريال مدريد والتشكيك في فوزه بلقبه الـ14 ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2022، كاشفا عن تفاصيل جديدة.

وكان بيكيه أثار ضجة هائلة مؤخرًا، عندما أكد أن الجماهير لن تتذكر تفاصيل آخر لقب فاز به الملكي في المسابقة القارية الأم.

ولم يرق هذا التعليق للكثيرين، بما في ذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدير الفريق، كما دفع لاعبين من الريال مثل داني كارفاخال وخوسيلو للرد عليه.

وفي مقابلة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية مساء الاثنين، فسر الدولي الإسباني السابق، كلماته المثيرة للجدل التي قالها عن ريال مدريد، حيث لم يغير رأيه، لكنه أضاف تفاصيل طفيفة حتى يتم فهمه بشكل أفضل.

🗣️ Gerard Piqué: “I don't want to take away any credit from Madrid, but just tell how it's won. The 5 CL’s that Barça won are five seasons of being superior to everyone else. Madrid’s last CL is evidence that in none of the games Real Madrid were superior. Maybe I’ll clarify.… pic.twitter.com/a62Q01IZ3D — Madrid Zone (@theMadridZone) November 21, 2023

وقال بيكيه "لا أريد أن أقلل من جدارة ريال مدريد. ربما يجب أن نوضح. لن يذكر اللقب بسبب اللعب، بل سيذكر بسبب أشياء أخرى، بينها الحماسة. فريال مدريد لديه الكثير من الأشياء الجيدة مثل القتال والحماسة والقدرة على الريمونتادا (العودة). ربما يجب التوضيح، لأنهم استغرقوا 5 دقائق فقط للتغلب على مانشستر سيتي (بيب غوارديولا)".

وأوضح بيكيه أن "ريال مدريد ليس أفضل من منافسيه بأي حال من الأحوال ولم يفعل شيئًا يستحق الثناء".

الحدث السينيمائي الأكثر أهمية منذ رائعة فرانسيس فورد كابولا عام ١٩٧٢.. رحلة ريال مدريد التاريخية الأكثر ملحمية لتحقيق اللقب الاوروبي الرابع عشر.. لا استطيع الانتظااااااااااااار pic.twitter.com/2raQDdR3Os — هَرَمْ (@1DeDios13_) February 28, 2023

وعلق "الفوز بدوري الأبطال يستحق الكثير من الاحترام، لن أنكر ذلك على ريال مدريد. لكن الأهم بالنسبة لبرشلونة هو طريقة الفوز بهذا اللقب. إن البطولات الخمس التي فاز بها البارسا حقق معها الدوري وهذا أمر واضح".

وختم بيكيه "هذه هي عظمة ريال مدريد، 5 دقائق تكون كافية للفوز على مانشستر سيتي في نصف نهائي، هذا أمر جيد، برشلونة لن يفوز بأي مواجهة لأنه كان أفضل لمدة 5 دقائق فقط".

ملخص طريق ريال مدريد الاعجازي واعظم مشوار في تاريخ دوري للابطال نحو اللقب الرابع عشر . pic.twitter.com/S6VH4qhq9b — محسن جمال اليافعيⓂ️ (@Mohsengamalnas3) August 5, 2022

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في مسيرته بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في نهائي المسابقة على ملعب "فرنسا" في العاصمة باريس.