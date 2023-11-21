بترت قدمه بالعدوان على غزة.. طفل فلسطيني يحقق حلمه بالحديث مع الحارس المغربي بونو

بعد انتشار فيديو للطفل الفلسطيني عاصف الذي بترت إحدى قدميه في غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة، يعبر فيها عن "عشقه" للحارس المغربي ياسين بونو، وأمنيته أن يلتقي به، تحقق جزء من حلم الطفل الفلسطيني.

واستطاع صحفي فلسطيني تأمين مكالمة فيديو مع حارس مرمى نادي الهلال السعودي الذي تحدث مع عاطف وسأله عن أحواله وطلب عاصف مقابلته بشكل شخصي وقال له "أنت قدوتي".

ورد حارس "أسود الأطلس" بوعد الطفل الفلسطيني بأنه سيحقق له حلمه ويلتقي به قريبا.

شاهد | حارس المرمى المغربي ياسين #بونو يحقق عن طريق نشطاء فلسطينيين أمنية الطفل عاصف أبو مهادي بالحديث معه عبر مكالمة مرئية بعد إصابته وبتر قدمه بفعل قصف إسرائيلي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/68n3diEM0q — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 20, 2023

وبعد المقابلة، بكى عاصف من شدة التأثر وقال "حققت أحد أحلامي".

وقال عاصف في مقطع فيديو سابق إنه "يحب بونو وإذا التقاه يوما سيركض على قدم واحدة ليحضنه، وكان يشجعه هو ومنتخب المغرب في مونديال قطر وكان يتابع تصدياته في ركلات الترجيح".

"شجعته بمونديال #قطر 2022".. طفل فلسطيني فقد إحدى قدميه في قصف إسرائيلي على قطاع #غزة يصف ردة فعله فيما لو قابل حارس منتخب #المغرب ياسين #بونو شاهد المزيد: https://t.co/FBYUTW1qVF pic.twitter.com/91jBZOW9xS — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) November 20, 2023

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ44، مخلفا أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء.