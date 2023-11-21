التصفيات الآسيوية المشتركة.. فوز قطر والعراق وخسارة سوريا والمنتخب الفلسطيني

في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حققت -اليوم الثلاثاء- منتخبات قطر والعراق واليمن انتصارات على الهند وفيتنام ونيبال، فيما سقط لبنان بفخ التعادل أمام بنغلاديش.

ففي المجموعة الأولى، انفرد المنتخب القطري بصدارة المجموعة، عقب فوزه على مضيفه الهندي بثلاثية نظيفة سجلها مصطفى طارق (4) والمعز علي (47) ويوسف عبد الرزاق يوسف (86).

أهداف المباراة | #منتخبنا_الوطني 3 – 0 #الهند التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#قطر_الهند#قنوات_الكاس pic.twitter.com/J6VLjSgCez — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2023

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على أفغانستان 8-1. في المقابل توقف رصيد المنتخب الهندي عند 3 نقاط في المركز الثاني، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب الكويتي بهدف نظيف.

فوز عراقي

وفي المجموعة الثانية، عاد منتخب العراق من هانوي بنقاط المباراة الصعبة بفوزه على مضيفه منتخب فيتنام بهدف قاتل سجله مهند علي كاظم في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

هدف |

منتخب #العراق يتقدم 1-0 أمام فيتنام عن طريق مهند علي 'ميمي' في الدقيقة 97.. التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/vXg8HOdZMB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2023

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب فيتنام عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب الفلبين مع ضيفه منتخب إندونيسيا 1-1. وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من التصفيات.

فوز اليمن وخسارة فلسطين

وفي المجموعة الثامنة، فاز منتخب اليمن على مضيفه منتخب نيبال بهدفين نظيفين، سجلهما عمر الضاحي (72) ومحمد الضاحي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وحصد المنتخب اليمني أول 3 نقاط له، فيما ظل منتخب نيبال بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المجموعة التاسعة، عزز المنتخب الأسترالي صدارته للمجموعة، عقب فوزه على منتخب فلسطين بهدف نظيف سجله هاري سوتار في الدقيقة الـ18 من المباراة التي أقيمت في الكويت.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب بنغلاديش مع ضيفه منتخب لبنان 1-1.

أهداف المباراة | #لبنان 1 – 1 #بنغلاديش التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#لبنان_بنغلاديش#قنوات_الكاس pic.twitter.com/Auf9twGScB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2023

وتقدم منتخب لبنان بهدف أحرزه ماجد عثمان في الدقيقة 68 وتعادل منتخب بنغلاديش بهدف سجله شيخ مورسالين في الدقيقة الـ72. ورفع منتخب لبنان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، فيما حصد منتخب بنغلاديش أول نقطة له.

خسارة قاسية

وفي المجموعة الثانية، عزز المنتخب الياباني صدارته للمجموعة الثانية، عقب فوزه على مضيفه منتخب سوريا بخماسية نظيفة وشهدت المجموعة فوز كوريا الشمالية على ميانمار 6-1.

وسجل خماسية "الساموراي" تاكيفوسا كوبو (32) وأياسي يويدا (37 و40) ويوكيناري سوجاوارا (47) وماو هوسويا (82).

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وحصد منتخب كوريا الشمالية أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام المنتخب السوري، صاحب المركز الثالث.