التصفيات الآسيوية المشتركة.. السعودية تهزم الأردن والإمارات تفوز على البحرين

استعاد المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، بفوزه على مضيفه المنتخب الأردني بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة والتي شهدت فوز طاجيكستان على باكستان 6-1.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في هذا الفوز للاعبه صالح الشهري الذي سجل هدفي اللقاء (8 و30).

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، ليستعيد صدارة المجموعة التي فقدها في وقت سابق من اليوم لمنتخب طاجيكستان، فيما توقف رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ورفع منتخب طاجيكستان رصيده إلى 4 نقاط واحتل المركز الثاني بينما ظل منتخب باكستان دون رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المجموعة الثامنة، انفرد منتخب الإمارات بصدارة المجموعة الثامنة، بفوزه على مضيفه البحريني بهدفين دون رد، وشهدت المجموعة نفسها فوز منتخب اليمن على منتخب نيبال بهدفين دون رد.

أهداف المباراة | #البحرين 0 – 2 #الإمارات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#البحرين_الإمارات#قنوات_الكاس pic.twitter.com/TC5SrFRJ05 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2023

وسجل هدفي المنتخب الإماراتي عبد الله رمضان (36) وعلي مبخوت (89 من ركلة جزاء).

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب البحرين عند 3 نقاط في المركز الثاني مناصفة مع المنتخب اليمني، فيما ظل منتخب نيبال بلا رصيد في قاع الترتيب.