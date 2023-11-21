إيطاليا تتأهل إلى يورو 2024 في ألمانيا

تأهل منتخب إيطاليا رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا بعد تعادله سلبيا مع مضيفه الأوكراني في مدينة ليفركوزن الألمانية في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب إنجلترا مع مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 1-1.

وضمن منتخب إنجلترا التأهل للبطولة القارية من قبل هذه الجولة، بصفته متصدر المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة، ولحق به منتخب إيطاليا بعد حلوله ثانيا برصيد 14 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن أوكرانيا صاحبة

المركز الثالث، وحلت مقدونيا الشمالية في المركز الرابع بثمان نقاط ثم مالطا في المركز الأخير بدون رصيد.

وعلى ملعب تودور برويسكي، تقدم منتخب مقدونيا الشمالية بهدف عن طريق إينيس بردهي في الدقيقة 41 ثم ردت إنجلترا بهدف حمل توقيع الهداف التاريخي هاري كين في الدقيقة الـ59.

وكان "الآزوري" يحتاج إلى التعادل فقط لتبلغ يورو 2024 وبالتالي الدفاع عن لقبها في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024، وذلك لفوزها بأرضها على أوكرانيا 2-1 في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوجت إيطاليا باللقب في النسخة الأخيرة بفوزها على إنجلترا بملعبها بركلات الترجيح عام 2021.

تأهل التشيك وسلوفينيا

وفي المجموعة الخامسة، تأهل منتخب التشيك ‏رسميا إلى نهائيات "يورو 2024" بعد فوزه على ضيفه منتخب مولدوفا بثلاثية نظيفة.‏

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب ألبانيا مع ضيفه جزر فاروه سلبيا.

وكان منتخب ألبانيا ضمن التأهل إلى يورو 2024 قبل هذه الجولة باعتباره صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة ولحق به منتخب التشيك في البطولة القارية بحلوله ثانيا بفارق المواجهات المباشرة عن ألبانيا.

ويأتي منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة ثم مولدوفا في المركز الرابع بـ10 نقاط وجزر فاروه في المركز الأخير بنقطتين.

وفي المجموعة الثامنة، تأهل منتخب سلوفينيا ‏رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بعد فوزه على ضيفه منتخب كازاخستان 2-1.‏

وفي باقي مباريات المجموعة فازت ايرلندا الشمالية على ضيفتها الدنمارك بهدفين دون رد، كما فاز منتخب فنلندا على مضيفه منتخب سان مارينو 2-1.

وضمن منتخب الدنمارك التأهل للبطولة القارية من قبل هذه الجولة بتصدره ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني وجاءت فنلندا في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن كازاخستان صاحبة المركز الرابع مقابل 9 نقاط لايرلندا في المركز الخامس وظلت سان مارينو في قاع الترتيب بدون رصيد.