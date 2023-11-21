أجور بالملايين حرم منها.. الفرنسي ميندي يقاضي مانشستر سيتي

رفع الفرنسي بنجامين ميندي دعوى قضائية ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب أجور غير مدفوعة تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، بحسب ما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية أمس الاثنين.

وقدمت الدعوى أمام محكمة العمل في بريطانيا بشأن "الخصومات غير المصرح بها من الأجور".

ونقلت الصحيفة عن محامي ميندي (29 عاما) قوله "لم يدفع مانشستر سيتي أجور ميندي اعتبارا من سبتمبر/أيلول عام 2021. وبعد تبرئته من جميع الاتهامات التي وجهت له بجرائم مختلفة، نطالب بسداد أجوره حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران 2023".

وفي وقت سابق من هذا العام، تمت تبرئة ميندي من تهم اغتصاب ومحاولة اعتداء جنسي.

وكان آخر ظهور لميندي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمة مان سيتي أمام توتنهام في أغسطس/ آب عام 2021.

وتوقف نشاط ميندي لأكثر من عامين، لكن اللاعب السابق لمارسيليا وموناكو استأنف مسيرته الكروية مع فريق لوريان الفرنسي، بعد 5 أيام فقط من تبرئته.