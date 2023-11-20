"هناك وقت للحديث عنه".. مبابي يتجنب الخوض في مستقبله مع سان جيرمان

تجنّب النجم الفرنسي كيليان مبابي، قائد منتخب بلاده، الحديث عن مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مقابلة أجراها مع برنامج "تيلي فوت" على قناة "تي إف 1" الفرنسية أمس السبت.

وفضّل مبابي الاستمتاع بما ينجزه مع فرنسا والفوز القياسي بنتيجة 14 هدفا دون رد على جبل طارق ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

وقال الدولي الفرنسي "أتطلع حقا للحديث عن المنتخب الوطني، لدينا نتائج جيدة للغاية. أريد أن نتحدث أكثر عن ذلك، بدلا من الحديث عن شيء سيحل يوما ما، وسيكون هناك وقت للحديث عنه وخاصة أنني فعلت ذلك الصيف الماضي".

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي الصيف المقبل.

وسجل المهاجم الشاب 3 أهداف (هاتريك) أسهمت في تحقيق بلاده لأكبر انتصار في تاريخ منتخب فرنسا والأكبر أيضا في التصفيات الأوروبية المونديالية. وكانت ألمانيا تمتلك الرقم القياسي بفوزها على سان مارينو بـ13 هدفا دون رد عام 2006.

كرة القدم تمضي قدما

حول ثلاثيته في شباك منتخب جبل طارق، أشار لاعب موناكو السابق إلى أنه لا طالما يحاول تقديم أفضل نسخة لديه، وقال "كما تعلمون، كرة القدم هي التي تملي إيقاعها. إذا لم تتغير، فإن كرة القدم تمضي قدما.. حتى أكبر الأسماء اضطروا إلى أن يغيروا أسلوبهم. لعبت إلى جانب ليونيل ميسي، لقد غير طريقة لعبه أيضا.. ميسي برشلونة ليس نفسه في سان جيرمان".

كلمات لويس إنريكي

لم يتهرب مبابي من سؤال متعلق بمطالبة لويس إنريكي له بمزيد من الجهد وخاصة في الواجبات الدفاعية، موضحا "لدي زملاء ومدربون جيدون ويطلبون مني دائما مضاعفة الجهد. أنا سعيد جدا بوجود مثل هؤلاء الأشخاص حولي. أريد مواصلة التقدم ومساعدة فريقي بأفضل ما أستطيع".

مبابي وأهدافه الـ300

ووصل مبابي إلى 300 هدف في مسيرته مع "الديوك" وموناكو وسان جيرمان، لكن اللاعب يرى أن الإنجازات الشخصية لا تقارن بإنجازات الفرق. وأشار إلى أن تسجيل 300 هدف إنجاز شخصي يأتي في المركز الثاني، والفريق يأتي أولا".

وختم بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده، أنه "لطالما أردت أن أصنع التاريخ في كرة القدم. سجل البعض 800 أو 850 هدفا. فتسجيلي لـ300 هدف أمر مثير للسخرية. إن ألقاب الفريق أكثر قيمة من الإنجازات والأرقام الفردية".

300 – سجل كيليان مبابي هدفه رقم 300 في مسيرته (مع النادي + المنتخب الوطني)، قبل أن يبلغ 25 عامًا، وهو الرقم الذي لم يتمكن ميسي أو كريستيانو رونالدو أو نيمار من تحقيقه.تاريخي. pic.twitter.com/Gr0b1a4A54 — OptaArabi (@OptaArabi) November 18, 2023

دوره كقائد لمنتخب الديوك

في سن (24 عاما)، اعتبر مبابي حمله لشارة قائد المنتخب الأول، مصدر فخر بالنسبة له وثقة كبيرة من المدرب ديديه ديشان. ويعتبر مدرب منتخب فرنسا، أن الجناح السريع يقوم بدور القائد المثالي ونجح في منح المجموعة الثقة والهدوء.