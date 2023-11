غافي أحدثهم.. قائمة مصابي التوقف الدولي تتسع وكلفة باهظة على الفيفا

نزل خبر إصابة الإسباني غافي، نجم برشلونة، بالرباط الصليبي كالصاعقة على جماهير كرة القدم، وخاصة أنه انضم لقائمة طويلة من النجوم تعرضوا لإصابات متفاوتة في التوقف الدولي تبعدهم فترات طويلة عن فرقهم.

وغافي بات أحدث لاعب في قائمة الضحايا، إذ أعلن ناديه عن إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

ورغم أن النادي الكتالوني لم يحدد بعد فترة غياب النجم الشاب عن الملاعب، فإن تقارير إسبانية أشارت إلى أن غافي سيغيب عن الموسم الكروي الحالي وعن بطولة أمم أوروبا وأولمبياد فرنسا عام 2024.

🚨 BREAKING: Gavi has torn his ACL and the meniscus of his knee is also affected.

He will be out for 7-9 months, his season is over — further tests confirm.

Terrible news for Barcelona and Spain… get well soon, ánimo Gavi! ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/IUWSautyLB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2023