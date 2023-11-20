غافي أحدثهم.. قائمة مصابي التوقف الدولي تتسع وكلفة باهظة على الفيفا

نزل خبر إصابة الإسباني غافي، نجم برشلونة، بالرباط الصليبي كالصاعقة على جماهير كرة القدم، وخاصة أنه انضم لقائمة طويلة من النجوم تعرضوا لإصابات متفاوتة في التوقف الدولي تبعدهم فترات طويلة عن فرقهم.

وغافي بات أحدث لاعب في قائمة الضحايا، إذ أعلن ناديه عن إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

ورغم أن النادي الكتالوني لم يحدد بعد فترة غياب النجم الشاب عن الملاعب، فإن تقارير إسبانية أشارت إلى أن غافي سيغيب عن الموسم الكروي الحالي وعن بطولة أمم أوروبا وأولمبياد فرنسا عام 2024.

🚨 BREAKING: Gavi has torn his ACL and the meniscus of his knee is also affected. He will be out for 7-9 months, his season is over — further tests confirm. Terrible news for Barcelona and Spain… get well soon, ánimo Gavi! ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/IUWSautyLB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2023

وإضافة إلى غافي طالت لعنة الإصابات قائمة واسعة من اللاعبين الدوليين، أبرزهم:

الفرنسي إدوارد كامافينغا والبرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد).

الفرنس وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد).

الحارس الألماني تير شتيغن (برشلونة).

الجزائري عيسى ماندي (فياريال).

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

الحارس الكاميروني أندريه أونانا والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

تعويض الفيفا

وتنص قوانين الفيفا، على دفع تعويضات الأندية عن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في المباريات الدولية.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن العملاق الكتالوني سيحصل على ما لا يقل عن 3 ملايين يورو على أقل تقدير، تعويضا من الفيفا لفترة غياب غافي لمدة 6 أشهر وإذا غاب لمدة 8 أشهر، فإن النادي الإسباني سيحصل على رسوم إجمالية تقدر بـ4.3 ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه ووفقا لقواعد الفيفا، ستحصل الأندية على تعويض عن كل لاعب أصيب أثناء مشاركته في المنتخب الوطني، وتفوق فترة غيابه أكثر من 28 يوما. لذلك، سيبدأ تعويض برشلونة في 16 ديسمبر/كانون الأول.

Eduardo Camavinga has torn the lateral collateral ligament in his right knee and is expected to be out for several weeks, Real Madrid confirm 🤕 Get well soon, @Camavinga 🙏 pic.twitter.com/HQyo2MOMhI — 433 (@433) November 17, 2023

ويحصل اللاعب المصاب مع منتخب بلاده على أكثر من 20 ألف يورو يوميا، وفي حال عدم مشاركته مرة أخرى بعد 8 أسابيع من الغياب، فيتعين على الفيفا التعويض بمبلغ مالي يقدر بنحو 863 ألف يورو لكل لاعب.

ومن المتوقع أن يحصل ريال مدريد حوالي 1.5 مليون يورو بسبب إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إداورد كامافينغا وفق تقديرات موقع "90 دقيقة".

بالنسبة لكامافينغا، فإن الغياب لمدة 8 أسابيع يكلف الفيفا ما يفوق 575 ألف يورو، وفي حال زادت فترة الغياب سترتفع القيمة إلى أكثر من 863 ألف يورو، وهو نفس المبلغ المتوقع من وراء إصابة فينيسيوس.