اللجنة المنظمة لكأس آسيا في قطر تتبرع بعوائد تذاكر مباريات البطولة للشعب الفلسطيني

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا "قطر 2023" عن التبرع بعوائد تذاكر مباريات البطولة لدعم حملات الإغاثة للشعب الفلسطيني.

وستخصص عوائد التذاكر لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية، أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم.

وأضاف أنه "في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا قطر 2023 لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين".

وتابع أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيمانا بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة.

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا AFC قطر 2023 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية المرتقبة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة.#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/zcts2PfOMn — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) November 20, 2023

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة حيث سبق للدولة تنظيم نسختي 1988 و2011.

وتلعب مباريات البطولة على 9 ملاعب، حيث يتنافس 24 منتخبا وُزّعت على 6 مجموعات، ومن بين هذه الملاعب 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022، وهي:

لوسيل.

البيت.

خليفة الدولي.

الجنوب.

أحمد بن علي.

الثمامة.

المدينة التعليمية.

إلى جانب ملعبين آخرين هما "جاسم بن حمد" و"عبد الله بن خليفة".

يذكر أن الدفعة الثانية من تذاكر كأس آسيا طرحت اليوم الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة.