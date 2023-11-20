الدوري السعودي الوجهة التالية للكرواتي مودريتش نجم ريال مدريد

تتجه قصة الكرواتي لوكا مودريتش وريال مدريد نحو كتابة فصلها الأخير بنهاية الموسم الكروي الحالي، ومن المتوقع أن يرحل اللاعب إلى وجهة جديدة تكون محطته الأخيرة قبل اعتزال كرة القدم.

وخلال مسيرة امتدت 12 عاما، شارك مودريتش بقميص الريال في 503 مباريات بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وحصد فيها جميع الألقاب الممكنة، وسجل 37 هدفا وقدم 78 تمريرة حاسمة.

وتراجعت فرص مشاركة مودريتش كثيرا هذا الموسم في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لا سيما في ظل وجود لاعبين شباب في خط الوسط مثل الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي أوريليان تشواميني.

وظهر المتوج بالكرة الذهبية عام 2018، في 11 مباراة بالليغا و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا ولعب 647 دقيقة، بحسب موقع "ترانسفير" ماركت المتخصص في أخبار اللاعبين والانتقالات.

🗣️ الأسطورة لوكا مودريتش: "ريال مدريد يعني كل شيء بالنسبة لي، إنه جزء من حياتي وعائلتي. ريال مدريد هو وسيلة للوجود، لقد وُلدت في كرواتيا ولكني أشعر بأنني في بيتي هنا. pic.twitter.com/fpxUa1TwQX — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) November 17, 2023

الدوري السعودي وجهة مودريتش المحتملة

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الكرواتي منفتح على الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى أن وكيل اللاعب تلقى بالفعل عروضا كثيرة من أندية سعودية مختلفة وربما ينتقل إلى أحدها في حال كان العرض "مناسبا".

وفي الموسم الماضي، ربطت أخبار اسم الكرواتي (38 عاما) بنادي الاتحاد، وإذا قرر الانتقال للعميد سيزامل صديقه النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

واستقطبت الأندية السعودية نجوما كثيرين في الميركاتو الصيفي، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، والبرازيلي نيمار والسنغالي خالدو كوليبالي لاعبا الهلال والفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط الاتحاد والجزائري رياض محرز جناح الأهلي.