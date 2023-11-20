أفضل صانعي الفرص في الموسم الحالي

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس" قائمة أفضل 100 لاعب في العالم من حيث تقديم التمريرات الحاسمة خلال الموسم الجاري، وسيطر اللاعبون الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية على المراتب الأولى.

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة التي ضمت لاعبين من 33 بطولة محلية في العالم، بـ16 لاعبا، يليه الدوري الإيطالي بـ9 لاعبين.

وجاء الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، في المركز الأول، وتلاه الفرنسي الألماني ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ، والإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وهؤلاء أصحاب المراكز الأولى في القائمة:

10- النرويجي ماغنوس إيكريم (مولده النرويجي): يبلغ من العمر 33 عاما، ويصل معدله في صناعة الفرص 1.65 فرصة في المباراة.

9- الإسباني من أصول غانية إيناكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني): يبلغ من العمر 29 عاما، ويبلغ معدله في صناعة التمريرات الحاسمة 1.68 فرصة في المباراة.

8- الأرجنتيني ماكسيميليانو نونيز (ناشيونال بوتوسي البوليفي): لاعب وسط ميدان مهاري، يبلغ من العمر 37 عاما، ويصل معدله في صناعة الفرص 1.69 فرصة في المباراة.

7- الفرنسي فرانك أونورا (بوروسيا مونشنغلادباخ): انتقل إلى بوروسيا مونشنغلادباخ قادما من بريست الفرنسي. خلال 3 مواسم مع بريست، لعب 103 مباريات في الدوري، أحرز خلالها 25 هدفا و16 تمريرة حاسمة. بلغ معدله في صناعة الفرص 1.7 فرصة في المباراة.

6- المصري محمد صلاح (ليفربول): يقترب صلاح من التفوق على أفضل نسخة له، حيث ساهم النجم المصري بـ20 هدفا هذا الموسم حتى الآن، وبلغ معدله في صناعة الفرص 1.7 فرصة في المباراة.

5- الفرنسي موسى ديابي (أستون فيلا): انتقل إلى الفريق الإنجليزي قادما من باير ليفركوزن الصيف الماضي، بعد أن كان قريبا من الانضمام إلى النصر السعودي. وسجل الموسم الماضي 14 هدفا في كل المسابقات، وبلغ معدله في صناعة الفرص 1.74 فرصة في المباراة.

4- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): اقترب نجم باريس سان جيرمان من لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما سجل هاتريك أمام جبل طارق بالأمس، رفع به رصيده إلى 46 هدفا في 74 مباراة دولية، ليصبح ثالث هدافي الديوك عبر التاريخ. ويبلغ معدله في صناعة الفرص 1.87 فرصة في المباراة.

3- الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو): أشعل نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو، الأجواء بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة قبل مدة قليلة من فترة الانتقالات الشتوية. وبلغ معدله لصناعة الفرص 1.89 فرصة في المباراة.

2- ليروي ساني (بايرن ميونيخ): يقدم ساني مستوى مميزا بتسجيله 9 أهداف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في جميع المسابقات رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم، وبلغ معدله في صناعة الفرص 1.92 فرصة في المباراة.

1- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان): يمتلك عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا أسلحة السرعة والمراوغة وصناعة الأهداف، مما يجعله أخطر لاعب في الدوريات الأوروبية هذا الموسم. ويعتلي ديمبلي قائمة أكثر لاعبي دوريات أوروبا صناعة للفرص بمعدل 2.36 فرصة في المباراة.