لاعب يوناني مغمور يتفوق على ميسي في الدوري الأميركي

تفوق اليوناني المغمور يورغوس ياكوماكيس مهاجم أتلانتا يونايتد على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، وانتزع منه جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وحلّ ميسي (36 عاما) الذي يدافع عن ألوان إنتر ميامي بعد قدومه إلى صفوفه هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني برغم مساهمته في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم في أغسطس/آب الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى 6 مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث عكّرت الإصابة نهاية موسمه الأميركي، وأبعدته عن فريقه الذي أخفق في نهاية المطاف في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في 26 أغسطس/آب الماضي بديلا في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0 ليضع حدا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.

وأحرز المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عاما و19 مباراة دولية) القادم من سلتيك غلاسكو الأسكتلندي (2021-2023) وأمضى معظم مسيرته في اليونان، جائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفا هذا الموسم مع أتلانتا.

Four MLS starts, four goals for Giorgos Giakoumakis with @ATLUTD 🎯

Watch live NOW for free on #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/ef2Uvhsr75 pic.twitter.com/9jbJ2QCPx8

— Major League Soccer (@MLS) April 15, 2023