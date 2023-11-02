سياسي ألماني يرفع دعوى جنائية ضد مزراوي بسبب دعمه لغزة

تقدم النائب السابق عن حزب الخضر ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، بشكوى جنائية ضد المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، بسبب منشوره الداعم لفلسطين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال بيك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية -اليوم الأربعاء- إنه تقدم بالشكوى لشرطة ميونخ، مشيرا إلى أن الموافقة على جرائم ضد الإنسانية هو أمر يستوجب العقاب.

وكان مزراوي دعا في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نصرة "إخواننا المظلومين في فلسطين"، بعد الهجمات الدموية التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأوضح بيك أن "أسلوب تعامل بايرن مع الأمر كان محزنا، أتمنى أن يجعل القضاء إدارة النادي تدرك أبعاد الواقعة".

وكان قرار بايرن بعدم معاقبة مزراوي قد تسبب في انتقادات عديدة للنادي من جانب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا وكذلك رابطة جماهير النادي "كورت لاوندار زيوريخ".

الغازي وماينز

في السياق، قرر نادي ماينز الألماني إيقاف مهاجمه أنور الغازي -مجددا- ولكن هذه المرة لأجل غير مسمى بسبب تأكيده على موقفه السابق الداعم لغزة والداعي لوقف القتل في القطاع.

ونشر اللاعب السابق لفرق أياكس وأيندهوفن الهولنديين وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين، منشورا على وسائل التواصل عقب بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ندد فيه بالعدوان الإسرائيلي وقال "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرّر".

وبعد المنشور، قرر ماينز إيقاف الغازي في الـ17 من الشهر الماضي مبررا ذلك باتخاذه "موقفا بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".

ثم أعلن النادي الألماني -الاثنين الماضي- عودة الغازي لصفوف الفريق، وقال إنه خلال محادثات عدة مع إدارة النادي "نأى بنفسه عن رسالته المنشورة على حسابه على إنستغرام (17 أكتوبر/تشرين الأول) وحذفها بنفسه بعد بضع دقائق لاحقا".

غير أن اللاعب الذي ينحدر من أصول مغربية، أكد أن "أي تصريح أو تعليق أو اعتذار منسوب لي غير صحيح من الناحية الواقعية، ولم أسمح به".

وتابع في منشور -عبر حسابه على إنستغرام- أنه غير "نادم، ولا أشعر بأي أسف على موقفي. ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين" داعيا إلى "وقف القتل في غزة" دون أن يكرّر صيغة "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرّر".

ورد النادي "تصريحات الغازي على مواقع التواصل، بشأن النادي، مدهشة وغير مفهمومة" موضحا أن اللاعب كان في إجازة مرضية الاثنين.

وأضاف أن النادي "يدرس الوقائع قانونيا وسيقوم بعد ذلك بتقييمها".