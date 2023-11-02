بكت على أطفال غزة.. أنس جابر: من الصعب رؤية الرضع يموتون يوميا

أعلنت التونسية أنس جابر أنها ستتبرع بجزء من المكافأة النهائية التي ستحصل عليها بعد مشاركتها في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، لمساعدة الضحايا الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه بعد فوز جابر على ماركيتا فوندروسوفا، في أول انتصار لها بالبطولة الختامية المقامة بالمكسيك، انهمرت الدموع من جابر خلال المقابلة التي أجرتها عقب المباراة.

وقالت جابر "أنا سعيدة للغاية بالفوز، ولكن لأكون صريحة، لم أشعر بالسعادة مؤخرا".

رسالة إنسانية.. نجمة التنس التونسية أنس جابر تجهش بالبكاء وهي تتحدث عن مأساة أطفال غزة، معلنة تبرعها بجزء من جائزتها المالية لصالح الفلسطينيين

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وأوضحت أن "الوضع العالمي لا يجعلني أشعر بالسعادة. من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم. إنه أمر محزن للغاية. لذلك قررت أن أتبرع بجزء من جائزتي لمساعدة الفلسطينيين".

وأكدت أن "هذه ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية. أريد السلام في العالم هذا ما أريده".

وتحتاج جابر للفوز على إيجا شفيونتيك في آخر مبارياتها بدور المجموعات لتحظى بفرصة الصعود للدور قبل النهائي.