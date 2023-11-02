التهاب عضلة القلب سبب انهيار دوست بمباراة في الدوري الهولندي

كشف المهاجم الهولندي باس دوست، لاعب فريق نيميغن، أن سبب انهياره المفاجئ خلال إحدى مباريات فريقه الأحد الماضي بالدوري الهولندي لكرة القدم، هو معاناته من التهاب في عضلة القلب.

وقال دوست لموقع نادي نيميغن الإلكتروني، اليوم الخميس، "كنت محظوظا بعدما تم إنعاشي بنجاح على أرض الملعب".

وأعرب دوست، الذي انهار خلال مباراة نيميغن ضد مضيفه ألكمار، عن امتنانه البالغ لأطباء كلا الفريقين، مضيفا أن سبب الالتهاب لا يزال غير واضح.

ويرغب دوست، الذي سبق له أن دافع عن ألوان فولفسبورغ وأينتراخت فرانكفورت الألمانيين، الآن في قضاء الأسابيع القليلة المقبلة في التعافي بجوار عائلته، مشيرا إلى أنه سيكون قادرا على كشف المزيد بشأن مستقبله كلاعب محترف.

يذكر أن المباراة توقفت في الدقائق الأخيرة، حينما كان نيميغن متقدما 2-1 على ألكمار، قبل أن يقرر الحكم إلغاءها، ومن المقرر استئنافها في السادس من الشهر القادم.