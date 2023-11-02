الاتحاد الآسيوي يعتبر سيباهان الإيراني خاسرا أمام بطل السعودية بسبب تمثال سليماني

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس فريق سيباهان الإيراني خاسرا في مباراته أمام ضيفه الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي 0-3 ضمن دوري أبطال آسيا التي كانت مقررة في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وألغيت بسبب اعتراض الاتحاد على وضع تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني -الذي اغتيل في العراق- على مشارف الملعب.

كما حذر الاتحاد القاري سيباهان بوجوب "إزالة التمثال ذي الصلة واللافتات من ملعب نفش جاهان في أصفهان في كل المباريات المستقبلية ضمن البطولات القارية"، ملوحا بعقوبات أقسى في حال تكرار المخالفة.

وذكرت تقارير أن لاعبي الفريق السعودي رفضوا مغادرة غرفة تغيير الملابس بسبب وضع تمثال سليماني عند مدخل الملعب.

وأظهرت صور من الملعب نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثالا نصفيا لسليماني وضع عند مدخل الملعب، وكان على مرأى ومسمع من اللاعبين لحظة خروجهم من النفق.

#عاجل | لاعبو #الاتحاد يرفضون النزول لأرضية الملعب اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة #الاتحاد_سباهان #الإخبارية_رياضة https://t.co/KdRiOrJsSp — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023

وارتفع رصيد بطل السعودية إلى 9 نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ومتفوقا بـ5 نقاط على نادي القوة الجوية العراقي وسيباهان، ويتذيل "إيه جي إم كيه" من أوزبكستان المجموعة بلا أي نقطة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان بعد إلغاء المباراة مباشرة "ألغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سيباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وقُتل قاسم سليماني -وهو جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني-بالقرب من مطار بغداد في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير/كانون الثاني 2020.