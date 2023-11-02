الألماني ماتويس: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية

أثار الألماني لوثار ماتويس، بطل العالم عام 1990 والحائز على الكرة الذهبية في العام نفسه، الجدل عندما قال إن جائزة الكرة الذهبية الثامنة التي حصل عليها ميسي كانت "مهزلة"، وإن هالاند كان الأحق بها.

واعتبر ماتويس -في تصريح لشبكة سكاي سبورتس- أن "هالاند كان أفضل لاعب في آخر 12 شهرا، وفاز بألقاب مهمة مع السيتي وحطم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف".

وتابع أن "ميسي لا يستحق هذه الجائزة وهي تثبت أن كأس العالم أهم من أي بطولة أخرى، بالنسبة لي لا أحد أفضل من هالاند".

ولم يستغرق أنخيل دي ماريا، بطل العالم في قطر 2022، وقتا طويلا للرد، وقال عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "يا لها من طريقة يبكي بها الناس"، مرفقا تعليقه برمز تعبيري لوجه ينفجر من الضحك.

وحتى إن لم يذكر دي ماريا ماتويس بالاسم، لكن التلميح كان واضحا.

وأضاف "حسنا، هذا ما نفكر فيه جميعا. لكنها سنة كأس العالم. لقد منحوا أيضا جائزة أفضل حارس مرمى لديبو وأشك في أن أي شخص سيتمكن من وضعه في قائمة الخمسة الأوائل".

وساهم ميسي بقوة في قيادة مُنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر على حساب مُنتخب فرنسا، وسجل ميسي 7 أهداف على مدار البطولة، وسجل هدفين في النهائي فضلا عن تسديد ضربة جزاء بنجاح في ركلات الترجيح.