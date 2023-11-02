اتحاد الكرة الجزائري يستأنف نشاطه بعد تعليقه تضامنا مع الفلسطينيين

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس استئناف كافة مسابقاته ومنافساته تدريجيا ودون حضور جماهيري بداية من 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد تعليقها تضامنا مع الشعب الفلسطيني في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 27 يوما ليرتفع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا.

وتوقفت المسابقات في الجزائر بعدما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان إنها "مذبحة إسرائيلية"، وذلك بعد انفجار في المستشفى الأهلي العربي.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر منصة "إكس" "يُعلِم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرابطات ونوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل المسابقات ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023".

وأضاف البيان "على أن تُجرى المباريات دون جمهور وفق نفس الجدول المعتمد للموسم 2023-2024 إلى غاية إشعار آخر".

ويتصدر مولودية الجزائر دوري الدرجة الأولى الجزائري، ولديه 9 نقاط بعد 4 مباريات متفوقا بفارق الأهداف على اتحاد خنشلة.