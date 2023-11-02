حل خلف ميسي وهالاند.. إنريكي: مبابي سيفوز بالكرة الذهبية مرات عدّة

أشاد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، بنجم فريقه كيليان مبابي، وذلك بعد 3 أيام من حصوله على المركز الثالث في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية، قائلا إنه "سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

وحل مبابي (23 عاما) الذي ساهم في فوز منتخب فرنسا بمونديال 2018 في روسيا، بالمركز الثالث خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إرلينغ هالاند.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بمقر النادي الباريسي حول فرص مبابي في الفوز بهذه الجائزة يوما ما، أجاب إنريكي "الفوز بالكرات الذهبية، بالإضافة إلى ما يقدّمه اللاعب على المستوى الفردي، وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني".

وأضاف مدرب منتخب إسبانيا السابق "هنا (في باريس سان جيرمان) نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

وفاز ميسي، المتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب بلاده والذي غادر سان جيرمان هذا الصيف، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاثنين الماضي في باريس متفوّقا على كل من هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي ومبابي.