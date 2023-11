9 لاعبين من الريال خارج الخدمة.. نوعية الإصابة ومدة الغياب عن المباريات

في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات بشكل متسارع بين أفضل المواهب في ريال مدريد، يتوقع أن يواجه الفريق الملكي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترات صعبة في الأسابيع المقبلة، خاصة بوجود جدول مباريات مزدحم محليا وأوروبيا.

النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، يعد آخر زائر لعيادة النادي الطبية المكتظة أصلا بالمصابين بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده، خلال مباراة كولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بخسارة "السامبا" 1-2.

🚨🤕 The sensations around Vini Jr.’s injury are bad. He’ll undergo tests today to find out more, per ESPN Brazil ✍️ pic.twitter.com/BHFcTci91d

وبهذه الإصابة، انضم فينيسيوس لكوكبة من النجوم الخارجة عن الخدمة حاليا وعددهم 9، وتتراوح فترة غيابهم عن الملاعب بين مباراة واحدة إلى 34 مباراة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بأسعار وانتقالات اللاعبين.

وفي انتظار العودة التدريجية لهؤلاء المصابين، سيضطر الفني الإيطالي للتعويل على بعض الأسماء الأخرى على أمل أن يحافظ الفريق على مسيرته الجيدة في "الليغا" ودوري أبطال أوروبا.

فالميرينغي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر، كما أنه ضمن تأهله لثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

🚨⚪️ Real Madrid expect Vinicius Jr to be out for at least 2 months, could be 2 months and half based on the recovery process.

One more big blow for Madrid after the injury of Camavinga, expected to be back in January. pic.twitter.com/av24f1tpmD

