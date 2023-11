ماني يسجل ثنائية في مباراته الـ100 مع منتخب السنغال

احتفل ساديو ماني بمباراته المئة مع منتخب السنغال بتسجيل هدفين في الفوز 4-صفر على جنوب السودان في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

كما فازت جنوب أفريقيا 2-1 على ضيفتها بنين وتغلبت تنزانيا 1-صفر على النيجر.

ولعب ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العام مرتين، تمريرة حاسمة استغلها بابي ماتار سار لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى قبل أن يهز الشباك بعدها بـ5 دقائق مستغلا تمريرة من لاعب الوسط المخضرم إدريسا غانا غي.

🇸🇳 On his 1️⃣0️⃣0️⃣th appearance for @GaindeYi, Sadio Mané DELIVERS! 🚀⚽️#WCQ pic.twitter.com/vqSYzOjCAG

— CAF (@CAF_Online) November 18, 2023