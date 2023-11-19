ماني يسجل ثنائية في مباراته الـ100 مع منتخب السنغال

احتفل ساديو ماني بمباراته المئة مع منتخب السنغال بتسجيل هدفين في الفوز 4-صفر على جنوب السودان في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

كما فازت جنوب أفريقيا 2-1 على ضيفتها بنين وتغلبت تنزانيا 1-صفر على النيجر.

ولعب ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العام مرتين، تمريرة حاسمة استغلها بابي ماتار سار لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى قبل أن يهز الشباك بعدها بـ5 دقائق مستغلا تمريرة من لاعب الوسط المخضرم إدريسا غانا غي.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز لامين كمارا (19 عاما) الذي كان يخوض أولى مبارياته الدولية، الهدف الثالث من تسديدة قوية بعدما قطع الكرة من الدفاع على حدود منطقة الجزاء.

واختتم ماني (31 عاما)، الذي خاض أولى مبارياته الدولية في 2012، التسجيل من علامة الجزاء بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يخرج في الدقيقة 63 لتجنب إصابته بالإرهاق قبل مواجهة توغو في المباراة المقبلة بالتصفيات يوم الثلاثاء.

وتسعى السنغال للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي وتلعب في المجموعة الثانية سهلة نسبيا تعتبر فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منافسيها.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك وأميركا.

وتصدرت جنوب أفريقيا مجموعتها الثالثة بعدما تقدمت مبكرا في النتيجة لكنها بذلت مجهودا كبيرا لحسم الفوز على حساب بنين.

وتقدمت جنوب أفريقيا في الدقيقة الثانية بهدف سجله بيرسي تاو قبل أن يجعل خوليسو موداو النتيجة 2-صفر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بيرسي تاو يسجل هدف رائع لمنتخب جنوب إفريقيا ضد بنين ⚽️pic.twitter.com/IgjDciwFuH — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) November 18, 2023

وسجل ستيف موني هدف الفريق الزائر في الدقيقة 69. وهز تشارلز ممومبوا الشباك في مباراته الأولى مع تنزانيا في الفوز على النيجر في مراكش بالمغرب ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وأطلق ممومبوا تسديدة قوية غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك ليعزز حظوظه في الانضمام لتشكيلة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تقام يناير كانون الثاني المقبل في ساحل العاج.

والنيجر واحدة من 19 دولة أفريقية تخوض مبارياتها المقررة على ملعبها في أرض محايدة بسبب سوء حالة المنشآت أو مخاوف أمنية.