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كايري إيرفينغ نجم كرة السلة الأميركية يرتدي الكوفية الفلسطينية تضامنا مع غزة

Australian-American basketball player Kyrie Irving wears the Palestinian keffiyeh in solidarity with the Palestinians in .
كايري إيرفينغ لم ينزع الكوفية إلا عند نهاية حديثه في المؤتمر الصحفي (مواقع التواصل)
19/11/2023

فاجأ النجم الأميركي كايري إيرفينغ لاعب فريق دالاس مافريكس الصحافيين اليوم الأحد بظهوره بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه ضد منافسه ميلووكي باكس، مرتديا الكوفية الفلسطينية كتعبير عن تضامنه مع سكان قطاع غزة ضد هجمات الاحتلال المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي.

ولم ينزع كايري إيرفينغ الكوفية إلا عند نهاية حديثه في المؤتمر.

ورغم أنه لم ينبس ببنت شفة عن فلسطين أو غزة، فإن ارتداءه الكوفية فهم بأنه رسالة تنديد لما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في القطاع المحاصر منذ 43 يوما.

 

وشارك النجم إيرفينغ في مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس فجر الأحد، التي انتهت بخسارة الأول بنتيجة 132-125 في دوري كرة السلة للمحترفين (إن بي إي).

وسجل إيرفينغ 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.

وفي الـ11 من الشهر الماضي، كتب إيرفينغ على حسابه الرسمي في منصة إكس "أين أنتم أيها الإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي، لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟".

وتابع "تُرتكب جرائم ضد الإنسانية وأغلبكم صامتون، هل أكلت القطة ألسنتكم؟ أو أنكم خائفون من الدفاع عن ما هو حقيقي؟".

وفي مقابلة أجراها العام الماضي، فسّر لاعب كرة السلة المسلم تألقه اللافت رفقة فريقه السابق بروكلين نتس بإحدى المباريات في "إن بي أي" بأنه حريص على فريضة الصيام.

وأضاف إيرفينغ أنها "رحلة مع الله. لست وحدي في هذا، لدي إخوة وأخوات في جميع أنحاء العالم يصومون معي".

وتابع "نحن نتمسك بصلواتنا وتأملنا، وعندما آتي إلى هنا، أشعر أن الله معي.. الله معك.. الله معنا جميعًا، لذلك أسير بإيمان، هذا كل ما يهم".

واختتم "عندما تسنح لي الفرصة للقيام بذلك في هذا الملعب، وأظهر موهبتي التي منحها لي الله بدقة، فأنا أشعر بامتنان كبير".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي