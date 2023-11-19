كايري إيرفينغ نجم كرة السلة الأميركية يرتدي الكوفية الفلسطينية تضامنا مع غزة

فاجأ النجم الأميركي كايري إيرفينغ لاعب فريق دالاس مافريكس الصحافيين اليوم الأحد بظهوره بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه ضد منافسه ميلووكي باكس، مرتديا الكوفية الفلسطينية كتعبير عن تضامنه مع سكان قطاع غزة ضد هجمات الاحتلال المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي.

ولم ينزع كايري إيرفينغ الكوفية إلا عند نهاية حديثه في المؤتمر.

ورغم أنه لم ينبس ببنت شفة عن فلسطين أو غزة، فإن ارتداءه الكوفية فهم بأنه رسالة تنديد لما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في القطاع المحاصر منذ 43 يوما.

I asked Kyrie Irving about bouncing back from a slow shooting start, leading to him scoring 18 points in the third quarter and 39 total against the Milwaukee Bucks: "It's basketball, so it's a tale of two halves. I do my best not to get mentally bogged down or frustrated when… pic.twitter.com/NA3f3T5k3P — Grant Afseth (@GrantAfseth) November 19, 2023

وشارك النجم إيرفينغ في مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس فجر الأحد، التي انتهت بخسارة الأول بنتيجة 132-125 في دوري كرة السلة للمحترفين (إن بي إي).

وسجل إيرفينغ 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.

Where are all you tough talking Media Heads that get on TV and social platforms to condemn people who stand by the oppressed?? Crimes are being committed against humanity and most of you are silent.

Cat got your tongue? Or you’re afraid of actually standing for something real — Chief Hélà 🤞🏾 (@KyrieIrving) October 11, 2023

وفي الـ11 من الشهر الماضي، كتب إيرفينغ على حسابه الرسمي في منصة إكس "أين أنتم أيها الإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي، لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟".

وتابع "تُرتكب جرائم ضد الإنسانية وأغلبكم صامتون، هل أكلت القطة ألسنتكم؟ أو أنكم خائفون من الدفاع عن ما هو حقيقي؟".

"It's been ups and it's been downs, but we've stayed together."@KyrieIrving caught up with @JaredSGreenberg after the Nets clinched their spot in the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/guRrqn6nj6 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 13, 2022

وفي مقابلة أجراها العام الماضي، فسّر لاعب كرة السلة المسلم تألقه اللافت رفقة فريقه السابق بروكلين نتس بإحدى المباريات في "إن بي أي" بأنه حريص على فريضة الصيام.

وأضاف إيرفينغ أنها "رحلة مع الله. لست وحدي في هذا، لدي إخوة وأخوات في جميع أنحاء العالم يصومون معي".

وتابع "نحن نتمسك بصلواتنا وتأملنا، وعندما آتي إلى هنا، أشعر أن الله معي.. الله معك.. الله معنا جميعًا، لذلك أسير بإيمان، هذا كل ما يهم".

واختتم "عندما تسنح لي الفرصة للقيام بذلك في هذا الملعب، وأظهر موهبتي التي منحها لي الله بدقة، فأنا أشعر بامتنان كبير".