كايري إيرفينغ نجم كرة السلة الأميركية يرتدي الكوفية الفلسطينية تضامنا مع غزة

فاجأ النجم الأميركي كايري إيرفينغ لاعب فريق دالاس مافريكس الصحافيين اليوم الأحد بظهوره بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه ضد منافسه ميلووكي باكس، مرتديا الكوفية الفلسطينية كتعبير عن تضامنه مع سكان قطاع غزة ضد هجمات الاحتلال المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي.

ولم ينزع كايري إيرفينغ الكوفية إلا عند نهاية حديثه في المؤتمر.

ورغم أنه لم ينبس ببنت شفة عن فلسطين أو غزة، فإن ارتداءه الكوفية فهم بأنه رسالة تنديد لما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في القطاع المحاصر منذ 43 يوما.

I asked Kyrie Irving about bouncing back from a slow shooting start, leading to him scoring 18 points in the third quarter and 39 total against the Milwaukee Bucks:

"It's basketball, so it's a tale of two halves. I do my best not to get mentally bogged down or frustrated when… pic.twitter.com/NA3f3T5k3P

— Grant Afseth (@GrantAfseth) November 19, 2023