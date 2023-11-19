فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخها وتأهل هولندا وسويسرا ورومانيا ليورو 2024

حقق منتخب فرنسا أكبر انتصار في تاريخه بفوزه 14-صفر على جبل طارق ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم السبت، حيث سجل كيليان مبابي ثلاثية، وهز وارن زاير-إيمري الشباك في أول ظهور له.

وتقدمت فرنسا 7-صفر بحلول نهاية الشوط الأول حيث سجل ماركوس تورام وزاير-إيمري ومبابي وجوناثان كلوس وكينغسلي كومان ويوسف فوفانا بعد أن تقدمت فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة الثالثة.

ولعب منتخب جبل طارق بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 18.

وبدا أن أكبر فوز لفرنسا في تاريخها 10-صفر على أذربيجان في 1995 قريبا من التكرار مجددا.

وأدى هدف أدريان رابيو والهدف الثاني لكومان إلى الاقتراب من الرقم القياسي، ثم جعل عثمان ديمبيلي النتيجة 10-صفر، قبل أن يسجل مبابي هدفين، ثم جاء الدور على أوليفييه جيرو ليسجل هدفين قرب النهاية ليختتم الانتصار الكبير.

تأهل هولندا وسويسرا ورومانيا

وفي مباريات أخرى، لحق المنتخب الهولندي بركب المتأهلين إلى يورو 2024، بفوزه على ضيفه الأيرلندي 1-صفر ضمن تصفيات المجموعة الثانية السبت، قبل جولتين من نهاية المنافسات.

ويدين "الطواحين" بهذا الفوز لهدف لاعب هوفنهايم الألماني فوت فيخهورست في الدقيقة 12، ليرفع رصيد هولندا إلى 15 نقطة في المركز الثاني، خلف فرنسا المتصدرة والضامنة تأهلها.

وافتتح فيخهورست التسجيل لهولندا في الدقيقة 12، عندما استلم من منتصف الملعب كرة مررها له ستيفان دي فري مع انطلاقة هجمة مرتدة سريعة، فتقدّم بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في سقف المرمى عجز الحارس الأيرلندي غافن بازونو عن صدّها.

وفي المجموعة التاسعة، تأهلت رومانيا إلى المسابقة القارية بفوزها على مضيفتها إسرائيل في هونغ كونغ 2-1، لتتصدر مجموعتها مع 19 نقطة، وتتبعها سويسرا في المركز الثاني رغم تعادلها مع ضيفتها كوسوفو 1-1.