حتى في كرة القدم.. الإسرائيليون يضربون بالقوانين عرض الحائط

تحدى منتخب إسرائيل للشباب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ولم يبدأ المباراة مباشرة رغم إطلاق الحكم لصافرة انطلاقها.

خلال مواجهة جمعت منتخب إسرائيل تحت 21 عاما ومضيفه المنتخب البولندي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية عام 2025، قرر الإسرائيليون إلى جانب البولنديين الوقوف دقيقة صمت ارتجالية رغم مخالفة ذلك للقوانين واللوائح وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة عن المباراة.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة مع صافرة الحكم المقدوني يوفان كاتشيفسكي، إلا أن اللاعبين ظلوا ساكنين في أماكنهم لـ60 ثانية قبل أن يستأنفوا اللقاء الذي فازت به إسرائيل بنتيجة 2-1.

Israel & Poland Under 21s protested against UEFA by holding a minute silence for Hamas victims after kick-off 🇮🇱🇵🇱

UEFA refused to allow an official remembrance before the match, but both team stood in formation once the referee blew his whistle 🤝 pic.twitter.com/1gJf1x1T2J

— SPORTbible (@sportbible) November 18, 2023