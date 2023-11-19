حتى في كرة القدم.. الإسرائيليون يضربون بالقوانين عرض الحائط

تحدى منتخب إسرائيل للشباب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ولم يبدأ المباراة مباشرة رغم إطلاق الحكم لصافرة انطلاقها.

خلال مواجهة جمعت منتخب إسرائيل تحت 21 عاما ومضيفه المنتخب البولندي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية عام 2025، قرر الإسرائيليون إلى جانب البولنديين الوقوف دقيقة صمت ارتجالية رغم مخالفة ذلك للقوانين واللوائح وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة عن المباراة.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة مع صافرة الحكم المقدوني يوفان كاتشيفسكي، إلا أن اللاعبين ظلوا ساكنين في أماكنهم لـ60 ثانية قبل أن يستأنفوا اللقاء الذي فازت به إسرائيل بنتيجة 2-1.

Israel & Poland Under 21s protested against UEFA by holding a minute silence for Hamas victims after kick-off 🇮🇱🇵🇱 UEFA refused to allow an official remembrance before the match, but both team stood in formation once the referee blew his whistle 🤝 pic.twitter.com/1gJf1x1T2J — SPORTbible (@sportbible) November 18, 2023

وأشارت صحيفة "آر إم سي الفرنسية" إلى أن دقيقة الصمت المرتجلة هذه، جاءت بعد اتفاق مسبق بين المنتخبين في تحد صارخ للاتحاد الأوروبي الذي رفض طلبهما قبل المباراة.

Dear Friends, thank you for standing with us @pzpn_pl pic.twitter.com/jhd8fEy2rf — ISRAEL FA (@ISRAELFA) November 18, 2023

ولم يذكر المصدر، ما إذا كان سيتعرض المنتخبان الإسرائيلي والبولندي لعقوبات محتملة نتيجة مخالفتهما للوائح القوانين. لكن من الواضح أنه سيتم تجاهل الأمر ولن تصدر أي قرارات ضد المنتخبين.

ورغم المجازر المرتكبة وحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها قوات الاحتلال منذ 43 يوما على المدنيين في قطاع غزة وبحق الشعب الفلسطيني، فإن "يويفا" أعلن الوقوف دقيقة صمت تضامنا مع قتلى إسرائيل في مباريات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.