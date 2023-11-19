رياضة

حتى في كرة القدم.. الإسرائيليون يضربون بالقوانين عرض الحائط

UEFA European U21 UEFA European Under-21 qualification - Poland vs Israel 17.11.2023 00:00:00 by Marian Zubrzycki Description epa10981071 Filip Szymczak (R) of Poland and Jonathan Muldwe (L) of Israel in action during the UEFA European U21 qualification soccer match between Poland and Israel in Lodz, Poland, 17 November 2023. EPA-EFE/Marian Zubrzycki POLAND OUT
منتخب إسرائيل للشباب يفوز على بولندا 2-1 في التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية عام 2025 (الأوروبية)
19/11/2023-|آخر تحديث: 19/11/202307:46 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تحدى منتخب إسرائيل للشباب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ولم يبدأ المباراة مباشرة رغم إطلاق الحكم لصافرة انطلاقها.

خلال مواجهة جمعت منتخب إسرائيل تحت 21 عاما ومضيفه المنتخب البولندي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية عام 2025، قرر الإسرائيليون إلى جانب البولنديين الوقوف دقيقة صمت ارتجالية رغم مخالفة ذلك للقوانين واللوائح وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة عن المباراة.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة مع صافرة الحكم المقدوني يوفان كاتشيفسكي، إلا أن اللاعبين ظلوا ساكنين في أماكنهم لـ60 ثانية قبل أن يستأنفوا اللقاء الذي فازت به إسرائيل بنتيجة 2-1.

وأشارت صحيفة "آر إم سي الفرنسية" إلى أن دقيقة الصمت المرتجلة هذه، جاءت بعد اتفاق مسبق بين المنتخبين في تحد صارخ للاتحاد الأوروبي الذي رفض طلبهما قبل المباراة.

ولم يذكر المصدر، ما إذا كان سيتعرض المنتخبان الإسرائيلي والبولندي لعقوبات محتملة نتيجة مخالفتهما للوائح القوانين. لكن من الواضح أنه سيتم تجاهل الأمر ولن تصدر أي قرارات ضد المنتخبين.

ورغم المجازر المرتكبة وحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها قوات الاحتلال منذ 43 يوما على المدنيين في قطاع غزة وبحق الشعب الفلسطيني، فإن "يويفا" أعلن الوقوف دقيقة صمت تضامنا مع قتلى إسرائيل في مباريات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

المصدر : الصحافة الفرنسية