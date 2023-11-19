تقارير: الإسباني دي خيا يرفض أكثر من نصف مليون يورو أسبوعيا من النصر السعودي

يحاول كل من ناديي النصر السعودي، وإنتر ميامي الأميركي، تقديم العروض المغرية للإسباني ديفيد دي خيا الحارس السابق لمانشستر يونايتد للانضمام إلى صفوفهما.

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن دي خيا رفض عرضا جديدا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني (570 ألف يورو) أسبوعيا من النصر السعودي الذي يلعب له زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وكان فريق النصر السعودي حريصا على جعل دي خيا أحدث نجم يضمه ويحتفظ بالأمل في التحدث معه. لكن مصادر قريبة من دي خيا كشفت أن زوجته إيدورن ترفض انضمامه إلى أحد الأندية السعودية.

ولا يزال دي خيا (33 عاما) من دون ناد منذ الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع "الشياطين الحمر".

وبإمكان "المانيو" أن يعرض على دي خيا عقدا قصير الأجل، لا سيما أن أندريه أونانا سيغيب لمدة شهر على الأقل، بسبب كأس الأمم الأفريقية. في حين أن اهتمام فريق فالنسيا الإسباني بمواطنه الإسباني لا يسير على السكة الصحيحة، بسبب مشاكل الفريق المالية.

اهتمام إنتر ميامي

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إنتر ميامي مهتم بالتوقيع مع الدولي الإسباني السابق، حيث إن لعبه في الدوري الأميركي إلى جانب ليونيل ميسي "فكرة جذابة" للاعب.

من جهتها، نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن مالك النادي، النجم السابق، ديفيد بيكهام، حريص على التعاقد مع الحارس المخضرم.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب دي خيا، من المقرر أن يكون مشابها لما كان يتقاضاه في مان يونايتد (473 ألف يورو أسبوعيا).

ويضم إنتر ميامي أيضا زملاء دي خيا السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وانتقل دي خيا -الذي خاض 545 مباراة بقميص "الشياطين الحمر- إلى "أولد ترافورد" قادما من أتلتيكو مدريد، عام 2011 مقابل 22 مليون يورو، وفاز مع الفريق بلقب البريميرليغ (مرة واحدة) والدوري الأوروبي وألقاب محلية أخرى.