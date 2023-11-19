تصفيات أفريقيا المونديالية.. انتصارات لمصر والجزائر والسودان

أحرز محمود حسن ثنائية قاد بها منتخب مصر للفوز بهدفين دون رد على مضيفه منتخب سيراليون -اليوم الأحد- في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وسجل محمود حسن (تريزيغيه) هدفي الفوز لبلاده في المباراة، التي أقيمت بالعاصمة الليبيرية منروفيا، التي استضافت اللقاء لأن الملاعب السيراليونية لا تنطبق عليها الاشتراطات الأمنية التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لإقامة مباريات التصفيات.

وجاء هدفا تريزيغيه، نجم فريق طرابزون سبور التركي، في الدقيقتين 18 و62، ليقود منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق انتصاره الثاني في المجموعة، بعدما افتتح مشواره في التصفيات بالفوز بسداسية نظيفة على ضيفه منتخب جيبوتي يوم الخميس الماضي.

وعانى منتخب سيراليون من النقص العددي بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه تيريز فورناه في الدقيقة 38، قبل أن ينهي أصحاب الأرض اللقاء بتسعة لاعبين عقب طرد عبدول كابيا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

المنتخب المصري يحقق انتصاراً ثمينًا خارج الديار أمام المنتخب السيراليوني بهدفين نظيفين ⚽✅🔥 شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#سيراليون_مصر#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/jhFlsHdRam — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023

وهذا الفوز هو الأول لمصر على سيراليون في تاريخ مواجهاتهما بمختلف المسابقات، بعدما سبق للمنتخبين أن التقيا بتصفيات أمم أفريقيا 2012، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في القاهرة ذهابا وفوز سيراليون 2-1 إيابا بملعبها.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط ليظل محلقا في الصدارة، في حين تجمد رصيد منتخب سيراليون، الذي تعادل سلبيا مع مضيفه منتخب إثيوبيا في الجولة الأولى، يوم الأربعاء الماضي، عند نقطة وحيدة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا، صاحبة المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

وفي المجموعة السابعة، حقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني على التوالي في التصفيات بفوزه على مضيفه منتخب موزمبيق بهدفين دون رد سجلهما فارس شايبي (69) ورامز زروقي (80).

منتخب الجزائر يعود بفوز ثمين من موزمبيق بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات شاهد الأهداف⬇️ ⁧#موزمبيق_الجزائر

⁧#تصفيات_أفريقيا | ⁦#SSC pic.twitter.com/Tel141rgCJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بعدما فاز في الجولة الأولى على ضيفه الصومالي 3-1، في حين تجمد رصيد موزمبيق عند 3 نقاط حققها من الفوز خارج أرضه على بوتسوانا 3-2 في الجولة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب السودان على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف سجله شارليس بيكيل لاعب الكونغو الديمقراطية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ79.

منتخب السودان يحقق فوزًا صعبًا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد ✅ شاهد هدف المباراة الوحيد 📺⤵️#السودان_الكونغو#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/E5bPyX1CVg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا، في انتظار باقي مباريات الجولة، وهو الذي استهل مشواره بالتعادل 1-1 مع توغو.