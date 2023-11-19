تركيا تهزم ألمانيا وديا وتفسد الظهور الأول للمدرب ناغلسمان على أرضه

صدمت تركيا منافستها ألمانيا صاحبة الأرض ومستضيفة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بالفوز عليها 3-2 في المباراة الدولية الودية التي جرت اليوم السبت، لتفسد الظهور الأول للمدرب يوليان ناغلسمان على أرض بلاده بعد توليه المسؤولية في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولا يزال أمام ألمانيا، التي تسعى لإعداد فريق يمكنه المشاركة بقوة في بطولة العام المقبل على أرض البلاد، طريق طويل لتقطعه حيث لا يزال الدفاع المهتز للفريق سببا رئيسيا للقلق.

وكانت بداية ألمانيا قوية وتقدمت في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعب الوسط المهاجم كاي هافرتس، الذي لعب بشكل غير معتاد كظهير أيسر، مستغلا تمريرة ليروي ساني أمام 70 ألف متفرج.

لوحة جماعية من المنتخب الألماني وهافرتس يبصم على أولى الأهداف #مباراة_ودية #المانيا_تركيا pic.twitter.com/qs06sloftB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 18, 2023

واستفاد الضيوف من سلسلة الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها منافسهم ليردوا بهدفين سجلهما فردي قاضي أوغلو في الدقيقة 38 وكينان يلدز اللاعب السابق لفريق الشباب ببايرن ميونيخ والبالغ من العمر 18 عاما في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك نيكلاس فولكروج التعادل بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة منخفضة بعد انطلاقة منفردة من فلوريان فيرتز مسجلا هدفه العاشر في 12 مباراة دولية مع ألمانيا.

ورفض الأتراك، الذين تأهلوا بالفعل لبطولة أوروبا العام المقبل، الاكتفاء بالتعادل وسدد صالح أوزجان في القائم قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء بعد لمسة يد من هافرتس سجلها يوسف ساري في الدقيقة 70.

وستواجه ألمانيا النمسا بعد ذلك يوم الثلاثاء المقبل في مباراة دولية ودية أخرى.