هل يهدد انتقال هالاند لريال مدريد مستقبل مبابي؟

قبل حلول سوق انتقالات اللاعبين الصيف المقبل، تتزايد حيرة ريال مدريد الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز، بين التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أو خيار الذهاب إلى النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صحيفة "أس" الإسبانية، وفي تقرير نشرته اليوم السبت، أشارت إلى أن فرضية تعاقد ريال مدريد مع هالاند، ستحدد حتما مستقبل مبابي وقد تقلص من احتمالية انتقاله إلى النادي الملكي ودفعه نحو البحث عن وجهة أخرى.

وعلى الرغم من أن الحصول على توقيع النجم الفرنسي، قد يكون أقل كلفة على خزائن النادي الملكي مقارنة بهالاند، فإن الواقع سيكون أكثر تعقيدا على إدارة النادي بحسب الصحيفة الإسبانية.

وسينتهي عقد الدولي الفرنسي في يونيو/حزيران عام 2024، وبالتالي سيصبح لاعبا حرا، لكن صفقة انتقاله إلى الفريق الأبيض بأكثر من 100 مليون يورو، علاوة عن راتبه الذي يناهز 70 مليون يورو، قد تثني الرئيس بيريز عن إتمامها لأنه يرغب في توفير الأموال اللازمة لخطف الآلة التهديفية النرويجية هالاند.

عقوبات سيتي.. فرصة سانحة للريال

يواجه مانشستر سيتي شبح العقوبات، بعد أن وجهت له رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اتهامات بانتهاك محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف، في الفترة بين 2009 و2018.

وتحسبا لفرض عقوبات على قطب مدينة مانشستر قد تصل إلى الإبعاد من البريميرليغ حسب التقارير البريطانية، يعد الريال العدة للاستفادة من الوضع والتعاقد مع النرويجي الذي يبلغ شرطه الجزائي مع مانشستر سيتي حاليا حوالي 250 مليون يورو.

وشرط اللاعب الجزائي ساري المفعول اعتبارا من 2024 ويتناقص سنويا، لذلك يجب على إدارة ريال مدريد أن تأخذ ذلك في الاعتبار لأنه قد يثير اهتمام المنافسين الآخرين الطامعين في ضم هالاند.

وفي انتظار ما سيحدث من تطورات ومتغيرات سريعة في الأيام المقبلة، يتعين على الفريق الملكي اتخاذ قرار بشأن النجم الجديد الذي سيزامل جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو في خط الهجوم.

وجهة مبابي المستقبلية

في حال قطع هالاند الطريق أمام مبابي فإن لدى الأخير خيارات بديلة، وحتى الآن يحتل ليفربول بقيادة يورغن كلوب المركز الأول في الأندية الراغبة في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

وإلى جانب الريدز، قد يتحرك ناديا مدينة مانشستر وخاصة سيتي صوب الفرنسي، لتعويض رحيل هالاند المحتمل إلى الدوري الإسباني، كما أن تشلسي يضع هداف باريس سان جيرمان على راداره أيضا.