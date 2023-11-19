الفرق المتأهلة إلى يورو 2024 في ألمانيا

فرق كثيرة تأهلت وأخرى اقتربت وفرق تجاهد للعبور إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز من العام المقبل.

ويبلغ عدد المنتخبات التي تأهلت حتى اليوم 16 فريقا، هي: