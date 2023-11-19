الفرق المتأهلة إلى يورو 2024 في ألمانيا
19/11/2023-|آخر تحديث: 19/11/202307:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)
فرق كثيرة تأهلت وأخرى اقتربت وفرق تجاهد للعبور إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز من العام المقبل.
ويبلغ عدد المنتخبات التي تأهلت حتى اليوم 16 فريقا، هي:
- ألمانيا: تأهلت باعتبارها المضيفة، أفضل نتيجة في البطولة: الفوز باللقب (1972، 1980، 1996) والمشاركات السابقة: 13 مرة.
- بلجيكا: تأهلت في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفضل نتيجة في البطولة: الوصيف (1980) والمشاركات السابقة: 6 مرات.
- فرنسا: تأهلت في 13 الشهر الماضي، أفضل نتيجة: الفوز باللقب (1984، 2000) والمشاركات السابقة: 10 مرات.
- البرتغال: تأهلت في 13 الشهر الماضي، أفضل نتيجة: الفوز باللقب (2016)، والمشاركات السابقة: 8 مرات.
- أسكتلندا: تأهلت في 15 الشهر الماضي، أفضل نتيجة: دور المجموعات (1992، 1996، 2020) والمشاركات السابقة: 3 مرات
- إسبانيا: تأهلت في 15 الشهر الماضي، أفضل نتيجة: الفوز باللقب (1964، 2008، 2012) والمشاركات السابقة: 11 مرة
- تركيا: تأهلت في 15 الشهر الماضي وأفضل نتيجة: نصف النهائي (2008)، والمشاركات السابقة: 5 مرات.
- النمسا: تأهلت في 16 الشهر الماضي، وأفضل نتيجة: ثمن النهائي (2020) والمشاركات السابقة: 3 مرات.
- إنجلترا: تأهلت في 17 الشهر الماضي، وأفضل نتيجة: وصيف البطل (2020)، والمشاركات السابقة: 10 مرات.
- المجر: تأهلت في 16 الشهر الجاري، وأفضل نتيجة: المركز الثالث (1964) والمشاركات السابقة: 4 مرات.
- سلوفاكيا: تأهلت في 16 الشهر الجاري وأفضل نتيجة: الفوز باللقب (1976) والمشاركات السابقة: 5 مرات.
- ألبانيا: تأهلت في 17 الشهر الجاري وأفضل نتيجة: دور المجموعات (2016) والمشاركات السابقة: مرة واحدة.
- الدانمارك: تأهلت في 17 الشهر الجاري وأفضل نتيجة: الفوز باللقب (1992) والمشاركات السابقة: 9 مرات.
- هولندا: تأهلت في 18 الشهر الجاري، وأفضل نتيجة: الفوز باللقب (1988) والمشاركات السابقة: 10 مرات.
- سويسرا: تأهلت في 18 الشهر الجاري وأفضل نتيجة: ربع النهائي (2020) والمشاركات السابقة: 5 مرات.
- رومانيا: تأهلت في 18 الشهر الجاري، وأفضل نتيجة: ربع النهائي والمشاركات السابقة: 5 مرات.
المصدر : وكالات