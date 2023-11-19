أكبر 5 انتصارات في تاريخ تصفيات أمم أوروبا

منذ أن نظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1960، تمكنت 5 منتخبات من الفوز بفارق 10 أهداف على منافسيها، بعد انضمام منتخب فرنسا بفوز قياسي تاريخي على جبل طارق 14-صفر أمس السبت.

وعلى لوحة النتائج، يظهر منتخب سان مارينو كقاسم مشترك في مباراتين تلقى فيهما هزيمتين ثقيلتين، وفي المقابل، انتزع المنتخب الفرنسي من نظيره الألماني صدارة تصنيف الانتصارات الأكبر.

إليك أكبر الانتصارات في مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا:

1. فرنسا 14-صفر جبل طارق (2023)

بعدما ضمن منتخب فرنسا التأهل ليورو 2024 في ألمانيا، افترس منتخب جبل طارق المغمور في مباراة رسمية غلبت عليها الاستعراضية، ليحقق منتخب "الديوك" أكبر انتصار في تاريخه (14-صفر) ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024، ليحطم الرقم القياسي الألماني الذي ظل صامدا نحو 17 عاما.

وكان أكبر فوز لفرنسا -قبل هذه المباراة- في تاريخها 10-صفر على أذربيجان عام 1995.

2. سان مارينو صفر-13 ألمانيا (2006)

بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم 2006 التي نظمت في بلاده، خاض المنتخب الألماني مباراته الثانية في تصفيات أمم أوروبا 2008 التي أقيمت في النمسا وسويسرا.

بعد فوزه على أيرلندا 1-صفر في المباراة الأولى، زار المنتخب الألماني ملعب سان مارينو الأولمبي للمرة الأولى في تاريخه وأمطر مرمى مضيفه بـ13 هدفا دون رد.

والغريب أنه رغم فوز المانشافت الكاسح تأهل في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب التشيك الذي تألق في التصفيات.

3. إسبانيا 12-1 مالطا (1983)

كان أعظم إنجاز في تاريخ لاروخا في مرحلة التصفيات ذلك الفوز التاريخي على ملعب بينيتو بيامارين الذي أهل إسبانيا لأمم أوروبا 1984. وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

في ذلك الوقت، تأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات السبع فقط إلى يورو 1984 وكان المنتخب الإسباني في المركز الثاني قبل هذه المباراة.

وكانت الفرصة الوحيدة لتأهل الإسبان هي الفوز بفارق 11 هدفا أو أكثر على مالطا في مباراتهم الأخيرة، وهو ما بدا مستحيلا لأول وهلة، إلا أنه تحقق وتأهلت إسبانيا واحتلت المركز الثاني في البطولة.

21 de diciembre de 1983. Un partido de fútbol mítico, el 12-1 de España a Malta. En la web del @ArchivoRTVE podemos verlo completo con la narración original de José Ángel de la Casa. Santillana, Maceda, Rincón… Y el gol de Señor, claro.

🎥 Vídeo de RTVE.pic.twitter.com/Bc9Y5RNXOb — Rancoma (@Rancoma_) December 21, 2020

4. هولندا 11-صفر سان مارينو (2011)

بدأت هولندا طريقها نحو أمم أوروبا 2012، التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا بالفوز على المجر مرتين، لتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

ولم يتمكن منتخب سان مارينو المغمور من مجاراة المتصدر ووصيف بطل العالم في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وتلقى نتيجة ثقيلة بـ11 هدفا.

تأهلت هولندا لأمم أوروبا متصدرة لمجموعتها. في المقابل، جاءت سان مارينو في المركز الأخير دون تسجيل أي هدف واستقبلت شباكها 53 هدفا.

5. فرنسا 10-صفر أذربيجان (1995)

واجهت فرنسا الأيام الثلاثة الأخيرة من مرحلة تصفيات أمم أوروبا 1996 في موقف محفوف بالمخاطر، واحتاج "الديوك" إلى الفوز لضمان بطاقة التأهل.

الشحن المعنوي للاعبي منتخب فرنسا جعله يجتاح منافسه وينهي المباراة بنتيجة 10-صفر ضمنت لهم المركز الثاني في المجموعة خلف رومانيا.

وتصدرت فرنسا مجموعتها في يورو 1996 وتقدمت حتى خسرت أمام التشيك بركلات الترجيح 6-5 في الدور نصف النهائي للبطولة التي توج بها المنتخب الألماني.