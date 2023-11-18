فوز تونس وليبيا في مستهل تصفيات كأس العالم وتصدرهما مجموعتيهما

استهل منتخبا تونس وليبيا مشوارهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بانتصارين، حيث فازت تونس 4-صفر على ساو تومي وبرينسيبي بالمجموعة الثامنة، وفازت ليبيا خارج ملعبها على إسواتيني 1-صفر بالمجموعة الرابعة، اليوم الجمعة.

وتصدرت تونس المجموعة بـ3 نقاط ومتفوقة بفارق الأهداف عن مالاوي التي تغلبت خارج أرضها 1-صفر على ليبيريا وغينيا الاستوائية التي فازت على ناميبيا بنفس النتيجة.

وانتظر ياسين مرياح حتى الدقيقة 37 ليضع تونس في المقدمة عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نعيم السليتي ليسددها قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الضيوف.

وجعل القائد يوسف المساكني النتيجة 2-صفر في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة متقنة من السليتي.

وسجل حمزة رفيعة الهدف الثالث في الدقيقة 78 بتسديدة أرضية بعد تمريرة من علي العابدي.

وتعاون فراس بالعربي مع العابدي قبل أن يختتم رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 89 بتسديدة باغتت حارس ساوتومي.

ويلعب فريق المدرب جلال القادري خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل مع مالاوي.

ولم يستغل زملاء المساكني الأخطاء الدفاعية للمنافس في أول نصف ساعة.

وألغى الحكم النيجيري هدفا لتونس بداعي وجود مخالفة ضد حارس ساوتومي قبل أن يحرم القائم الأيمن السليتي من تسجيل هدف قرب نهاية الشوط الأول.

وتستعد تونس لخوض كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج مطلع العام المقبل، حيث تلعب ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

ليبيا تفوز خارج ملعبها

افتتح منتخب ليبيا مشواره في تصفيات مونديال 2026 بفوز خارج ملعبه على إسواتيني 1-صفر في المباراة الأولى بقيادة مدربه الصربي الجديد ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو".

وسجل المهاجم أحمد كراوع لاعب الأهلي طرابلس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من البديل طه الشلوي ليستقبلها كراوع ببراعة ويسدد الكرة في سقف المرمى من مدى قريب.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة الرابعة بـ3 نقاط متقدما بفارق نقطتين على أنغولا والرأس الأخضر، في حين تختتم مواجهات الجولة الأولى من المجموعة في وقت لاحق اليوم بمباراة الكاميرون وموريشيوس.

وتعادل منتخب الرأس الأخضر سلبيا على أرضه مع أنغولا في افتتاح مباريات المجموعة أمس الخميس.

وتستضيف ليبيا منتخب الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات، في حين تلعب إسواتيني مع الرأس الأخضر في نفس اليوم.

ويقسم 54 منتخبا مشاركا في التصفيات القارية إلى 9 مجموعات يضمن الفائز بكل مجموعة مقعدا في النهائيات.

وسيشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في مواجهات فاصلة لتحديد فريق واحد سينتقل إلى بطولة عالمية جديدة في التصفيات، حيث سيشارك فريق واحد من كل قارة في بطولة مصغرة لتحديد المقعدين الأخيرين في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.